Bodrum’un nüfusu yarım milyona çıktı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, turizm merkezi Bodrum’a akın etti. İlçede trafik durma noktasına gelirken 181 bin olan mevcut nüfus 500 bini aştı. Trafik yoğunluğu yaşanırken ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Birçok havayolu şirketi de vatandaşlardan gelen uçak bileti talebinin artmasıyla ek uçak seferleri yapmaya başladı. Sabah saat 06.00 ile 09.00 arasından Milas-Bodrum Havaalanı'na inecek uçak sayısının iki katına yükseldiği öğrenildi.

Karayoluyla Muğla'ya girişlerde uygulama noktalarında 7-24 polis ve jandarma ekipleri görevlerinin başında olacağı öğrenildi. Deniz yolu ile girişlerde ise Sahil Güvenlik ekipleri denizlerde hem yasa dışı geçişleri, hem de Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürecek.