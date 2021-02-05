Boğaziçililer: Vazgeçmiyoruz, istifa istiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestoları devam ediyor. Güney Kamps'te bir araya gelen çok sayıda akademisyen, sırtlarını rektörlük binasına dönerek ve alkışlayarak tepkilerini göstermeyi sürdürdü. Akademisyenler, ellerinde kaç kişi olduklarını gösteren sayılı dövizleri tuttu. Açıklamalarının ardından rektörlük binasının giriş kapısına bıraktı.

Çok sayıda öğrenci de akademisyenlerin protestosuna destek verdi. Akademisyenler, basın açıklaması okuduktan sonra öğrencileriyle birlikte rektörlük binası önünde toplandı, “Öğrencilerimizi serbest bırakın”, “Arkadaşlarımızı serbest bırakın” diyerek çağrıda bulundular. Yüzlerce akademisyen ve öğrenci, “Melih baksana, kaç kişiyiz saysana” sloganları attı.

“ATAMAYI KABUL ETMEDİĞİMİZİ İFADE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Akademisyenler tarafından okunan açıklamada şöyle denildi:

“Bugün 5 Şubat Cuma. Gayrimeşru rektör atamasının üzerinden 5 hafta geçti. Bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi hocaları, öğrencileri, mezunları ve emekçileri olarak, çeşitli platformlarda bu atamayı kabul etmediğimizi nedenleriyle ifade ettik. Etmeye devam edeceğiz. Üzülerek ifade etmek isteriz ki, hem Boğaziçi Üniversitesi'nin hem de tüm akademinin tarihine utanç kaynağı olarak geçecek kara bir hafta yaşadık.

Öncelikle, 29 Ocak Cuma akşamı yaşananlar sonrasında öğrencilerimiz hedef gösterildi ve ağır tehditlere maruz bırakıldı. 2 öğrencimiz tutuklandı, 2 öğrencimiz kelepçeyle ev hapsi cezası aldı. Bu konuda 1 Şubat Pazartesi günü burada bir açıklamada bulunduk ve öğrencilerimizi, devlet yetkililerini ve basın yayın organlarını sağduyulu olmaya, dışlayıcı söz ve eylemlerden kaçınarak mutedil davranmaya davet ettik. Rumeli Hisarüstü Mahallesi’ndeki ve üniversite giriş kapılarındaki yoğun polis ablukasının kaldırılmasını ve öğrencilerimizin serbest bırakılmasını talep ettik.”

“ÖĞRENCİLERİMİZE VE HOCALARIMIZA UYGUANAN ŞİDDET DERHAL DURDURULMALIDIR”

Bu taleplerinin hiçbirinin gerçekleşmediğinin belirtildiği açıklamada, “1 Şubat Pazartesi günü çeşitli şehirlerde Boğaziçi Üniversitesi'ne destek vermek isteyen kişilerin anayasayla güvence altına alınmış barışçıl protesto hakları ihlal edildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Aynı günün akşamı, 50 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi güney kampüs içinde polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. Takip eden günlerde öğrenciler ve hocalar tek tek ve açık olarak hedef gösterildi, pek çok kişi ve kurum tarafından haklarında asılsız iddialar ortaya atıldı. Öğrencilerimize, haklı taleplerimize destek verenlere ve hocalarımıza uygulanan bu şiddet ve taciz derhal durdurulmalıdır” ifadelerine yer verildi.

“5 HAFTADIR YÜZLERCE HOCA OLARAK ATAMAYI ISRARLA PROTESTO EDİYORUZ”

Melih Bulunun ‘20 kişilik bir hoca grubunun kendisine verilecek desteği bloke ettiğini, görüştüğü pek çok hoca ve bir önceki rektörün ise arkasında olduğu' iddiasının doğru olmadığının belirtildiği açıklamada, “Halbuki bizler 5 haftadır yüzlerce hoca olarak haksız rektör atamasını Güney Meydan'da ısrarla protesto ediyoruz. Dahası rektörün görüştüğü hocalarımızın hemen hepsi atanma şeklinin yanlış olduğunu kendisine iletmiş, yine hemen hepsi istifa etmesinin doğru olacağını bizzat yüzüne söylemiştir. Ayrıca, Sayın Mehmed Özkan atanmış rektörü desteklediğine dair iddiaları kamuoyu nezdinde açıkça yalanlamıştır” denildi.

“ATANMIŞ REKTÖRÜN İSTİFASINI TALEP EDİYORUZ”

Açıklama şu sözlerle tamamlandı:

“Bu basın açıklamasını polis ablukasında olan, basının alınmadığı bir kampüsten yaptığımızı yinelemek isteriz. Tüm kamuoyunu bu süreçte bizim ve öğrencilerimizin haklı mücadelemize yönelik karalama kampanyalarına, kurumumuzu ve öğretim üyelerimizi yıpratmaya çalışan söylemlere itibar etmemeye çağırıyoruz. Bugün de bu meydanda görüldüğü gibi yüzlerce hoca olarak atanmış rektörün istifasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, aşağıya bakmıyoruz.”

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