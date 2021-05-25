Çay üreticilerinin fiyat ve günlük kota isyanı

Kemalpaşa’da çay üreticileri, ÇAYKUR’un günlük dönüm başı 17 kilogram çay alacağını açıklaması üzerine, çaylarını düşük fiyata özel sektöre satmak zorunda kalacaklarını ileri sürerek eylem yaptı. İlçedeki çay fabrikası önünde toplanan kalabalık açıklanan günlük çay alım kotasını ve çay fiyatını protesto etti. Yanlarında getirdikleri yaş çayı fabrika bahçesine döken üreticiler, bir süre oturma eylemi yaparak Sarp transit kara yolunu ulaşıma kapadı.

“ÖZEL SEKTÖRE MAHKUM EDİLİYORUZ”

Günde 10 saatten fazla çay topladıklarını belirten çay üreticileri verilen 4 liranın az olduğunu ancak uygulanan günlük kota ile özel sektöre mahkum edildiklerini ileri sürdü. Özel sektörün çayın kilosunu 2.80 TL’den aldığını belirten üreticiler dertlerini fabrika müdürüne anlatmaya çalıştı. Müdür ise açıklanan kontenjandan fazla alım yaptıklarını ileri sürdü. Üreticiler adına konuşma yapan Yoldaş Gümüşkaya,

“Bugün 10 ton kotası olan insan, fabrikaya 10 tonunu veremiyorsa, 2 tonunu veriyorsa. Geri kalan çaylarını özel sektöre veriyorsa, bu fabrika zaten özelleşmişiz arkadaşlar. Bunlar açık açık şunu yapamazlar. ‘Biz ÇAYKUR'u özelleştirdik. İşçilerini de teker teker atacağız’ diyemezler. Böyle bir şeye cesaret edemezler. Bu tarz politikalarla, ÇAYKUR'u zaten özelleştiriyorlar. Biz burada toplandık. Derdimiz, tasamız, kırmak dökmek, böyle bir şey değil. İnsanları üzmek de değil. Adamın 10 ton çayı var 4 tonunu vermiş. 6 tonunu kime verecek? İstanbul pazarında 2 bin 800 TL. Bunun bin lirası zaten işçiye gidiyor. Bu bize reva mı?” diye konuştu.

“AÇIZ AÇ”

Çayını kamyona yükleyen bir üretci ise, “Fabrika çayı satamıyoruz. Hükümet kontenjan yaptı bizi özellere mahkum etti. Çayımızı dereye döküyoruz. Lanet olsun böyle işe. Vatandaş ne yiyecek. Açız aç. Çaylarımızı alın hükümet” dye isyan etti. Fabrikanın önünden geçen uluslararası transit karayolunu oturma eylemi yaparak bir süre trafiğe kapatan üreticiler, “Çayda kontenjana, kotaya son”, “ÇAYKUR halkındır satılamaz” sloganları atarak tepkilerini dile getirdi. Üreticiler daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.