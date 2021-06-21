CHP heyetine böyle seslendi: Allahınızı severseniz yetişin imdadımıza…

Erzurum’da gezi ve incelemelerini sürdüren CHP heyeti, bir dokundu bin ah işitti. Erzurumlu esnaf ve çiftçilerle görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin önünü kesen Süheyla Tazegül isimli kadın, zamlardan ve yaşamın zorluklarından bahsederek “Hiç iyi değiliz, mahvolduk, gittik pahalılıkla. Çoluk çocuk meyve istiyor, alamıyoruz. Çocuklarımızın işi yok, memleketimizde fabrika yok. Gençlerimiz perişan, kiralar almış başını gidiyor. Bizim imdadımıza yetişin, kurban olayım. Her gün kalkıyoruz, bir yolsuzlukla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

“EŞİM EMEKLİ OLDU, HİÇ BİR ŞEYE GÜCÜMÜZ YETMİYOR”

Artık çocukları için meyve bile alamadığını anlatan Süheyla Tazegül, “15 TL bir kilo meyve. Çocuklarımız meyve diye ağlıyorlar, alamıyoruz. Etmeyin, eylemeyin. Siz kendiniz nasıl güzel yaşıyorsanız, bizim de hakkımız var yaşamaya. Eşim 47 yıllık öğretmen, emekli oldu, bir şeye gücümüz yetmiyor. Allah’ınızı severseniz yetişin imdadımıza. Çekemiyoruz daha, bittik, tükendik” diye konuştu.

“KANAL İSTANBUL’U NE YAPACAĞIM, FABRİKA YAPSIN”

Türkiye’de yaşayanların Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gittiği takdirde hayatın daha normal ve güzel olacağını anlatan kadın, “Vatan bizim, toprak bizim. Kanal İstanbul, Kanal İstanbul… Kanal İstanbul’u ne yapacağım, Erzurum’a, Van’a, Ağrı’ya fabrika yapsın” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi ise, “Biz sizin sesiniz olmak için geldik. Erzurum’dan gerçekten ciddi bir genç göçü var. Bu kadar güzel bir memlekette gençler hep gitmek istiyor” diye konuştu.

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