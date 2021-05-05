CHP’den Çanakkale için korkutan salgın açıklaması: Ateş topuna döndü

CHP Çanakkale il Başkanlığı, Çanakkale’de salgının ateşten bir topa dönüştüğünün altını çizerek, can kayıplarının arttığını belirtti. CHP Çanakkale il Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Çanakkale’de Covid-19 salgını adeta ateşten bir top haline geldi. Her gün yeni vaka, yeni can kaybı haberleri geliyor. Buna rağmen hala ne sağlık müdüründen ne de başka bir bürokrattan tek kelime açıklama duymuş değiliz.

* Bu yangını söndürecek hiçbir bilimsel ve gerçekçi ek tedbir gelmedi. Hastaneler, yoğun bakımlar dolu; sağlık çalışanları tükenmiş durumda. İktidar, ne sağlık çalışanlarının halini umursuyor ne de vatandaşlarımızın halini…

* Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, vatandaşımızın derdine derman olacak adımları tek tek sıralayıp iktidarı gereğini yapmaya davet ettikçe, iktidardan vatandaşlarımızın sırtına yük bindirecek yeni uygulamalar geliyor!

“VATANDAŞIN ELEKTİRİĞİNE YANSITILACAK”

CHP İl Başkanlığı, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde yapılması öngörülen bir değişikliğin gündeme geldiğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

* Eğer bu taslaktaki değişiklik hayata geçerse, belli elektrik şirketlerine toplam 3 milyar lira destek yapılacak. Bu desteği kim mi yapacak? Vatandaş! 3 milyar lira vatandaşlarımızın elektrik faturalarına yansıtılacak!

* Vatandaşın faturasını şişirip elektrik şirketlerinin zararını karşılama gerekçesinde bakın ne diyor: “Pandemi ve ekonomik daralma nedeniyle elektrik tüketiminin azaldığı, elektrik üretim fiyatlarının düştüğü, bu nedenle de santrallerin zor durumda kalması.”

* Dükkanını kapat ama kiranı faturanı ödemeye devam et” denilen esnaf pandemide zorda kalmıyormuş gibi, bir de faturasına elektrik şirketlerinin pandemi zararının eklenmesi kabul edilebilir mi?

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