CHP’den Süleyman Soylu’ya Mehmet Ağar soruları: Bakanlıktaki yeni görevi nedir?

SÖZCÜ Gazetesi’nde Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtlayan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, gündemdeki iddialara ilişkin, “Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır” dedi.

“DEVLET KRİZİ DEDİĞİMİZ TAM DA BUDUR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Mehmet Ağar’ın SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sorular yöneltti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Faik Öztrak, şu ifadelere yer verdi:

“Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, ‘Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır’ diyor. Mevcut İçişleri Bakanı S.S.’e soruyorum; Ağar'ın bakanlığınızdaki yeni görevi nedir? Yetkisi nedir? Devlet krizi dediğimiz tam da budur.”