CHP’li Adıgüzel: Maden, içme suyunu zehirliyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinin Akgüney Mahallesinde özel bir şirket tarafından uzun yıllardır çalıştırılan kurşun, çinko, bakır çıkarılan taş ocağına ait havuzlardan zaman zaman Melet Nehri’ne zehirli atık salındığı ileri sürülmüş ve bölge halkı tepki göstermişti. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, maden ocağının ceza yazılıp uyarılar yapılmasına rağmen zehirli atıkları nehre bırakmaya devam ettiğini ileri sürdü.

BELEDİYE SULARI KESMEK ZORUNDA KALIYOR

Çevre sakinleriyle birlikte Melet Nehri'ne giderek inceleme yapan Adıgüzel, “Melet, Karadeniz havzasına hayat veren nehir. Bu nehirden akan su hem canlıları hayatta tutuyor hem de insanların içme suyu oluyor. Kabadüz ilçe sınırları içerisindeki Akgüney Mahallesi'nde bir maden ocağı var.

Yıllardır bu maden ocağında bakır, çinko ve kurşun üretimi yapılıyor. Bu üretimi yaparken kullandığı kimyasalları orada havuzda arıtıp nehre vermesi lazım. Ancak bunu usulüne uygun yapmıyor. Üstüne bir de yağmur yağınca Melet Nehri, kimyasallarla zehirleniyor. Musluklarda kullandığımız sularımız zehirle doluyor. Belediye bazı zamanlarda su kesintisi yapıyor. Bunun sebebi, bu kimyasalların suya karışmasıdır” dedi.

“YAVAŞ YAVAŞ ÖLECEĞİZ”

Milletvekili Adıgüzel, suda bulunan kimyasalların oranlarının çok fazla olduğunu kaydederek, “Bakır, çinko ve kurşunun elde edilmesi için bazı kimyasallar kullanılarak köpükleştirilip suyun üzerine çıkarılıyor. Kullanılan kimyasallar da siyanürden bile daha tehlikeli. Ordu Çevre Derneği'nin başvurusu üzerine bu maden ocağının çevreye etki ettiği mahkemece tespit edildi.

Buradan alınan numunelerde, siyanür dahil diğer kimyasalların yüzde 20 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Daha önce Melet'e atılan atıklardaki kimyasal oranı olması gerekenin çok üstünde çıktığı için Valilikçe üç ay kapatmış. Bunun tespiti yapılmış. Bu madene ceza da kesilmiş. Ama en ufak yağmurda nehrin suları kirleniyor. Altınordu halkının içtiği suyu zehirliyor” diye konuştu.