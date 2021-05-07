CHP’li Başarır: Şimdi de Taşucu Limanı’nı birilerine peşkeş çekecekler

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, hükümetin Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Limanı'nın özelleştirilmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla ilgili meclise soru önergesi verdi. Başarır, Şimdi de Taşucu Limanı'nı birilerine peşkeş çekecekler” dedi.

HAZİNEDEKİ EKSİK REZERVİ Mİ KAPATMAK İSTİYORLAR

AKP döneminde 60 milyar dolara yakın özelleştirmenin yapıldığına dikkat çeken CHP'li Başarır, “Mevcut siyasi iktidar, kamuya ait ne varsa özelleştirmenin derdinde. Şimdi de seçim bölgem olan Mersin'deki Taşucu Limanı'nı özelleştirmek için Resmi Gazete'de ilanı yayımlandı. Taşucu Limanı'nın 40 yıllığına işletme hakkının verilmesi yanında gerisinde bulunan taşınmazın satışı da yapılmakta. Hazine'de bulunan açık rezervi bu tür özelleştirmelerle mi kapatmak istiyorlar? Anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

KAMU YARARINI DEĞİL YANDAŞLARININ YARARINI DÜŞÜNÜYORLAR

Söz konusu özelleştirme ihalesinin pazarlık usulü ile yapılacağını belirten CHP'li Başarır, şöyle devam etti:

“İhale neden açık usul ile yapılmıyor? Sanırım burada da ihaleyi kamuoyunda 5'li yandaş şirket olarak bilinen şirketlere vermek niyetindeler. Ne yazık ki AKP iktidarı, kamu yararını değil, yandaşlarının yararını daha çok düşünüyor. Taşucu Limanı ve gerisindeki araziyi yine birilerine peşkeş çekme peşindeler” sözlerini ifade etti.

GEREKÇELERİNİ SIRALADI

CHP'li Başarır Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle vermiş olduğu yazılı soru önergesi gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“7 Mayıs 2021 tarihli yayımlanan Resmi Gazete'ye göre; Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait ‘'Taşucu Limanı'' 40 (kırk) yıl süreyle ‘'İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemiyle'', Liman Geri Sahasında Bulunan Taşınmaz ‘'Satış'' yöntemiyle bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirileceği açıklanmıştır. Taşucu Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesi, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘'pazarlık usulü'' ile gerçekleştirilecektir.

Özelleştirme uygulamalarının başladığı 1986 yılından 2020 yılının ekim ayı sonuna kadar toplam 70,4 milyar dolar satış-devir uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu özelleştirmelerin, 8.2 milyar doları 1986-2003 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. En fazla özelleştirme, 12.4 milyar dolar ile 2013 yılında yapılmıştır. Özelleştirmelerin, 60 milyar dolara yakını AKP iktidarı döneminde yapılmıştır. Kamuya ait Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. gibi şirketlerimizin de geçtiğimiz günlerde ada ve parsellerinin özelleştirildiği Resmi Gazete'de yer almıştır. Bu özelleştirmeler, kamudaki kaynaklarımızın azalmasına neden olmakta ve stratejik tesislerden elde edeceğimiz karların da yok olmasına neden olmaktadır.”

ÖNERGEDEKİ SORULAR

Başarır önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

-Ülkemiz için stratejik öneme sahip Taşucu Limanı'nın 40 yıllık süreyle işletme hakkının verilmesi ve geri sahasında bulunan taşınmazın satışı ile bir bütün halinde özelleştirmesinin gerekçeleri nelerdir? Taşucu Limanı özelleştirmesinin nedeni, Hazine'nin kasasındaki eksi rezervlerden mi kaynaklanmaktadır?

-Taşucu Limanı özelleştirmesi, kapalı zarf içinde teklif alarak ‘'pazarlık usulü'' ile yapılmasının nedenleri nelerdir? İhalenin şeffaf olan “açık ihale usulü” ile değil de “pazarlık usulü” ile yapılmasının nedeni, söz konusu ihaleyi, kamuoyunda 5'li yandaş şirket olarak bilinen şirketlerden birine vermek için midir?

-Taşucu Limanı geri sahasındaki bulunan taşınmazın büyüklüğü kaç metrekaredir?

-2003 yılından bu yana kaç liman, elektrik santrali, işletme, maden sahası, otel, sosyal tesis özelleştirilmiştir?

-1986 yılından AKP iktidarı dönemine kadar 8.2 milyar dolarlık özelleştirme yapılırken, AKP'nin iktidara geldiği 2003 yılından günümüze kadar yaklaşık 60 milyar dolarlık özelleştirme yapılmasının nedenleri nelerdir?

-Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle ‘işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirileceği göz önünde bulundurulduğunda ve özelleştirmenin salgının etkili olduğu 2020 yılında durma noktasına geldiği de hesaba katıldığında, stratejik öneme sahip Taşucu Limanı ve Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmek istenmesi ek gelir sağlamak için midir?

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