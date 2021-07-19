CHP’li isme Erdoğan’a hakaretten gözaltı

CHP Mersin Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, gözaltı olayını doğrularken, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

CHP’li Tuncer, kendisine ait aracıyla parti binasına gitmekte iken polis ekibince durduruldu. Tuncer'e, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı bulunduğu ifade edildi. Bunun üzerine aracından indirilen Tuncer, gözaltına alınarak Mezitli Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis Merkezi'nde ise Tuncer'in gözaltı gerekçesinin sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımları olduğu belirtildi.

“SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ”

CHP İl Başkanı Adil Aktay, Mezitli ilçe başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in gözaltına alınmasını doğruladı. Başkan Aktay, “Edindiğimiz bilgiye göre arıcıyla giderken gözaltına alınmış. Götürüldüğü karakolda ise gözaltı gerekçesinin Cumhurbaşkanına sosyal medya hesaplarından yaptığı hakaretler olduğu söylenip bu nedenle de savcılığın yakalama kararı olduğu söylenmiş. Konudan haber aldığımız andan itibaren gerekli araştırmayı yaparak hukukçu arkadaşlarımızı görevlendirdik. Süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.