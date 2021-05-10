CHP’li Öztrak: İtiraflara başlayınca mı suç örgütü yöneticisi olduğunu anladınız sayın bakan?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak’ın gündeminde Sedat Peker’in sosyal medyadan yaptığı açıklamalar vardı. Öztrak, “Bir skandal hazmedilmeden diğeri patlıyor. Hafta sonu yurt dışına kaçmış bir suç örgütü yöneticisinin açıklamalarıyla mafya-siyaset-emniyet hattında döşenmiş kanalizasyon boruları bir kez daha patladı. Ortalığa salınan pis kokular dayanılır gibi değil” dedi.

ERDOĞAN’IN TWEET’İNİ HATIRLATTI

Bundan 8 yıl önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın paylaştığı bir tweeti gündeme getiren Öztrak, o tweetinde Erdoğan’ın “Artık bu ülkede çeteler dönemi bitmiştir, mafya dönemi bitmiştir, cunta dönemi geri gelmemek üzere bitmiştir” ifadelerini kullanmasına dikkat çekti. Öztrak, şöyle konuştu:

* Ne demiş atalarımız? Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme. Görüyoruz neyin bittiğini, neyin başladığını.

* Birkaç yıl öncesine kadar Erdoğan ile aynı fotoğraf karelerine giren, seçimlerde AK Parti lehine mitingler yapmasına izin verilen, kendisine koruma olarak Türk polisinin tahsis edildiği bir suç örgütü başı şimdi konuşmaya başladı.

* En güçlü ortaklık suç ortaklığıdır. Çünkü suç ortakları birbirine göbeklerinden bağlıdır. Birbirlerine mecburdurlar. Bu nedenle de kolay kolay konuşmazlar. Ama şimdi bu şahıs konuşuyor. Mafya konuşuyor, hükümetse susuyor.

“MAFYA CUMHUR İTTİFAKI’NIN ORTAĞI VE APARATI”

* İddialar da öyle böyle değil. FETÖ’cü yaftasıyla insanların içeri attırılıp Bodrum’daki marinalarına çökülmesine, Kolombiya’dan gelen kokainlerden, bir gazetecinin öldürülmesine kadar pek çok korkunç olay dile getiriliyor.

* Bu itiraflara bakılırsa ülke Kurtlar Vadisi’ne dönmüş. Bu ülkede CİMER başvurusu var diye belediye başkanlarımız hakkında derhal inceleme başlatılıyor. Ama bu korkunç iddialar için tek bir cumhuriyet savcısı kılını kıpırdatmıyor. Bu korkunç iddialar herhangi bir demokratik hukuk devletinde olsa iktidarlar harekete geçer.

* Savcılar soruşturma başlatır. Gazeteler, televizyonlar günlerce haber yapardı. Türkiye’de bunların hiçbiri olmuyor. Bu da açıkça gösteriyor ki Cumhur İttifakı sadece AK Parti ve MHP’den oluşmuyor. Mafya da bu ittifakın ortağı ve aparatı. Cumhur İttifakı, cürüm ittifakı olmuş.

“İTİRAFLARA BAŞLAYINCA MI SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ OLDUĞUNU ANLADINIZ?”

* Tüm bunlar ortadayken atama İçişleri Bakanı, hiç utanmadan, sıkılmadan sayın genel başkanımıza hakaret etmeye cürret ediyor. Suç örgütünün başı, Rize’de AK Parti için miting yaparken makbuldü.

* ‘Akademisyenlerin kanlarıyla banyo yapacağım’ derken yerli ve milliydi. Kendisine koruma olarak Türk polisi verilirken muteberdi. Şimdi itiraflara başlayınca mı suç örgütü yöneticisi olduğunu anladınız Sayın Bakan? Hayırdır? Mafya-siyaset-emniyet hattında patlayan kanalizasyon boruları sizde neden bu kadar panik yarattı?

“MAFYA BABASINA ‘NİSAN AYINDA ÜLKEDE BİRÇOK ŞEY DEĞİŞECEK’ DİYEN DEVLET YETKİLİSİ KİM?”

* Bu hezeyanınız, bu heyecanınız neden? Bu mafya babasına ‘Nisan ayında ülkede birçok şey değişecek’ deyip kendisine ülkeye dönüş sözü veren devlet yetkilisi kim? Bunun derhal milletimize açıklanması lazım.

* Aziz milletimiz yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla mücadele edeceklerini, bunları bitireceklerini vadederek milletin oyunu alan Erdoğan, millete verdiği bu sözleri tutamamıştır.

* Bugün ülkemiz, her zamankinden fazla yolsuzluklara, yasaklara ve yoksulluğa batmıştır. Bu yönetim yanlış politikalarıyla içeride ve dışarıda kendine duyulan güveni sıfırlamıştır. Ama yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluklar hiçbir zaman bu ülkenin kaderi değildir.

İlginizi Çekebilir Saygı Öztürk, Sedat Peker ile görüşmesini anlattı