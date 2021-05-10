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CHP’li vekilden şok İkizdere iddiası

Sözcü TV yayınına katılan CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İkizdere’de devam eden direnişle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bekaroğlu, direnişe katılan insanlara direnişten vazgeçmeleri için iş teklif edildiğini, yardım alanların yardımlarının kesileceği tehdidinde bulunulduğunu söyledi…

Güncellenme: 16:29, 10/05/2021
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Sözcü TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Alişer Delek'in sorularını Sözcü TV Youtube hesabında yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu şöyle konuştu:

“Bu direnişten sonra 3 kez bakan geldi. Önce milletvekilleri geldi, belli sayıda insanları topladılar. Sonra bir Genel Müdür geldi. Şimdi de Bakan geliyor. Hesapta insanları ikna ediyorlar. Görünürde bunlar yapılırken, bir de el altında hem firmanın hem de devletin görevlileri insanların evlerine gidiyorlar. İş teklif ediyorlar. Yardım alan varsa kesilir gibi laflar söylüyorlar. Bir tarafta tehditler, bir tarafta vaadler, insanları direnişten koparmaya çalışıyorlar.”

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