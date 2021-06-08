Dava açılan Ezgi Mola hakkında yeni gelişme

Batman'ın Beşiri ilçesinde intihara kalkıştıktan günler sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, Siirt'te görev yapan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını öne sürmüş ve Orhan da Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmişti.

Yaşanan olay sonrası Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘nitelikli cinsel saldırı' suçundan Orhan hakkında 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemi ile dava açılmıştı. Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren ünlü oyuncu Ezgi Mola hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddiasıyla Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş suç duyurusunda bulunmuştu.

BASİT YARGILAMA USÜLÜ

Başsavcılık da Mola hakkında ‘sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret' ve ‘hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemi ile dava açılmıştı. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame üzerine Mola'ya açılan davanın ‘belli bir ağırlığa ulaşılmadığı' gerekçesiyle duruşma yapılmaksızın ‘basit yargılama' usulüyle görülmesine kadar verildi. (İHA)



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