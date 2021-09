Davutoğlu, Rusya ziyaretiyle ilgili Erdoğan’a seslendi: Uyarıyorum!

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde Erdoğan’a seslendi. Davutoğlu, “Baş başa görüşme yapacaksanız dahi mutlaka heyetler arası görüşmede bu konuları tekrar ele alın ve devlet arşivlerine girmesini sağlayın. Aksi takdirde bundan sonra Türk-Rus ilişkilerinde yaşanacak her olumsuz gelişme, bu baş başa görüşmede ortaya çıkan tablo ile ilişkilendirilecektir” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Rusya ziyareti öncesi sayın Erdoğan’ı uyarıyorum!” notu ile sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yapan Davutoğlu, görüşmelerin kayda geçmesi konusunda vurgu yaptı.

“Baş başa görüşme yapacaksanız dahi mutlaka heyetler arası görüşmede bu konuları tekrar ele alın ve devlet arşivlerine girmesini sağlayın. Aksi takdirde bundan sonra Türk-Rus ilişkilerinde yaşanacak her olumsuz gelişme, bu baş başa görüşmede ortaya çıkan tablo ile ilişkilendirilecektir” uyarısında bulundu.

Davutoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“BAŞ BAŞA GÖRÜŞMELERİ HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELERDE KAYDA GEÇİRİLİR”

“Bugün sayın Cumhurbaşkanı Rusya'ya Soçi'ye hareket etmek üzere iken bu konulardaki kaygılarımı, uyarılarımı ve tavsiyelerimi milletimizin hafızasına ve tarihe kaydetmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, New York dönüşü yaptığınız açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı sayın Putin ile sadece baş başa görüşme yapacağınızı, heyetler arası görüşmelere yer vermeyeceğinizi ifade ettiniz. Evet diplomatik görüşmelerde baş başa görüşme vardır. Ancak bu baş başa görüşmede ele alınan her husus, varılan her mutabakat, heyetler arası görüşmelerde tekrar edilir ve kayda geçirilir.”

“OLUMSUZ GELİŞMELER, BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEDE ORTAYA ÇIKACAN TABLOYLA İLİŞKİLENDİRİLİR”

“Tercümeden doğacak aksaklıklar ve yanlış anlaşılmalar üzerine baş başa görüşmede yapılacak her hata Türk-Rus ilişkilerine zarar verebileceği gibi, milletimizin menfaatlerine ve ülkemizin itibarına da halel getirebilir. Bir kez daha bu kararınızı gözden geçirin. Baş başa görüşme yapacaksanız dahi mutlaka heyetler arası görüşmede bu konuları tekrar ele alın ve devlet arşivlerine girmesini sağlayın. Aksi takdirde bundan sonra Türk-Rus ilişkilerinde yaşanacak her olumsuz gelişme, bu baş başa görüşmede ortaya çıkan tablo ile ilişkilendirilecektir.”

“BUNU DA GÖZDEN GEÇİRİN”

“Yaptığınız açıklamalarla son derece uygunsuz bir psikolojik ortamda Rusya'ya gidiyorsunuz. Diplomatik ilişkilerde iki taraf arasında denge gözetirken, iki küresel güç arasında, hiçbir zaman bir tarafla bütün köprüleri attıktan sonra diğer tarafla oturma, anlayışı başarılı olamaz. Siz, Biden'la görüşme yapamamanın getirdiği derin sükutu hayal ve kısmen de öfkeyle Rusya'ya gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri ile bütün köprüleri atmış ve sayın Putin'e ve Rusya'ya yaptığınız ziyarette daha mahkum ve mecbur bir psikoloji içinde gidiyorsunuz, intiba verdiniz. Lütfen bunu da gözden geçiriniz.”

“ARKASINDA GÜÇLÜ DEVLET OLAN BİR CUMHURBAŞKANI PSİKOLOJİSİYLE DAVRANIN”

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kimseye muhtaç, kimseye mahkum değildir. Arkasında Türkiye Cumhuriyeti vardır, arkasında millet vardır. Diplomatik ilişkilerde kozlarınızı ortaya koyarken kesinlikle zaaf oluşturacak psikolojik bir ortama izin verilmemelidir. Lütfen görüşme esnasında ve sonrasında, arkasında çok güçlü bir devlet olan bir Cumhurbaşkanı psikolojisiyle davranınız.”

“SİZE DE ÜLKEMİZE DE ZARAR GETİRECEKTİR”

Elinizde hangi dosyalarla Rusya'ya gittiğiniz konusunda bilgimiz yok ancak Suriye konusu ele alınacak, bu aşikar. Rusya'nın elinde ise Suriye konusunda açık bir teklif olduğu kanaati Rus basınında yer aldı, böyle bir algı oluşturuldu. İdlib'ten çekilme baskısı ve Suriye rejimiyle görüşme baskısı. Bu teklif karşısında edilgen bir tutum takınmayınız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, 19 Aralık 2015'te, Rusya'nın da altında imzası olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'nı gündeme getiriniz ve Suriye'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı mucibince, Rusya'nın onayladığı karar doğrultusunda bir geçiş sürecinin başlamasına dayalı bir alternatif teklif götürünüz. Aksi takdirde gelen tekliflere tepki veren bir konum, bir diplomatik müzakere pozisyonu size de ülkemize de zarar getirecektir.

“O TEKLİFİN ARKASINDA DURUNUZ”

“İdlib'ten çekilme ihtimalinin dahi kabul edilmesi, İdlib'teki şu anki statükoyu derinden sarsacak ve İdlib'te iç gerilimlere ve muhtemel yeni göç dalgalarına sebebiyet verebilecektir. Yapılması gereken; daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, İdlib'teki çatışmasızlık halinin devamını sağlamak ve Suriye'de bütün tarafların katıldığı bir geçiş sürecini başlatmaktır. Bu iki unsura dayalı teklifi masaya koyunuz ve o teklifin arkasında durunuz.”

“ÜLKEMİZDE CİDDİ SORUNLARI BERABERİNDE GETİRECEKTİR”

“S-400 konusunda ise; ikinci paket S-400 için Rusya ile konuşacağınızı ifade ettiniz. Birinci paket S-400'ün nerede konuşlandırıldığı, Türkiye hava savunmasına nasıl katkıda bulunduğu konusunda açık bir tablo ortada yokken ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilmemişken yeni bir S-400 paketini gündeme getirmek, bu ekonomik dar boğaz içindeki ülkemizde ciddi sorunları beraberinde getirecektir.”

“GERÇEKTEN İHTİYAÇ VARSA O ZAMAN ADIM ATILMALI”

“Türkiye hava savunma sistemleri alırken, herhangi bir savunma ihtiyacını giderirken sadece ve sadece kendi güvenlik ihtiyaçlarına bakar. Hiçbir ülkeyi tatmin etme düşüncesi burada temel parametre olarak ele alınamaz. Türkiye'nin NATO dahil angajmanları ve Rusya ile yürütülen ve sürdürülmesi gereken iyi ilişkiler doğrultusunda S-400'ün ikinci paketi doğrultusunda önce ülke içinde bir mutabakat sağlanmalı, güvenlik birimlerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları göz önüne alınmalı. Ve mutlaka birinci paketin nasıl kullanıldığı konusunda kamuoyu ikna edildikten sonra, gerçekten ihtiyaç varsa, o zaman adım atılmalıdır.”

“MİLLETİN BEKLENTİSİ ÜLKENİN MENFAATLERİNİ GÖZETEN BİR TUTUM TAKINMANIZ”

“Özetle sayın Cumhurbaşkanı; Rusya, Türkiye'nin çok köklü, çok kadim ilişkilere sahip olduğu çok önemli bir komşusudur. Bu ziyaretiniz Türk-Rus ilişkilerine yeni bir boyu da katabilir, Türkiye'yi Rusya karşısında edilgen bir konuma da itebilir. Milletimizin sizden beklentisi, Türkiye'nin itibarını, ülkemizin menfaatlerini gözeten bir tutum takınmanızdır.”