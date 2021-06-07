Deniz salyası nedir? Musilaj nedenleri nelerdir?

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası (musilaj) tarafından uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Muharrem Balcı, musilaj oluşmasının sebebini mikroorganizmaların deniz tabanında aşırı artışından olmasından kaynaklandığını açıkladı.

Kimyasal bir bakış açısından müsilaj, şekerlerden türetilen büyük bir moleküldür. Teknik olarak bir polisakkarit yani birbirine bağlı şekerlerden oluşan bir moleküldür. Yapışkan madde, maddenin bir kısmı dalgalara battığı ve deniz tabanındaki yaşamı boğduğu için deniz yaşamı ve balıkçılık için bir tehdit oluşturmaktadır.

Deniz salyası nedenleri nelerdir?

Deniz sıcaklığının ani artışı

Denizin durağan olması

Denizlere atılan atıkların yoğun olması

Bilim insanları, iklim değişikliği ve kirliliğin çok çeşitli mikroorganizmalar içeren ve besin açısından zengin atık su deniz suyuna aktığında gelişebilen organik maddenin yayılmasına katkıda bulunduğu konusunda uyarmaktadır.

Deniz Salyası Marmara Denizi'nde ilk ne zaman görüldü?

Kayıtlara göre Marmara Deniz'inde ilk deniz salyası, 2007 yılında görüldü.

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