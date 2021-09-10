Devletin gizli cihazı Yunanistan’ın elinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017-2020 yılları arası 2 bine yakın FETÖ'cüye siyasi sığınma hakkı tanıyan Yunanistan'ı ağır bir dille eleştirdi. Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının uzun süredir sessiz kaldığı IFF skandalı akıllara geldi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Sikorsky S-70'le Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü askerin helikopterden söktüğü IFF (Dost Düşman Tanıma sistemi) ile gece görüş aparatları hâlâ Yunan istihbaratının elinde! 8 askerin her biri 10 milyon TL ödülle aranıyor...

Taşkın SU

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9 Eylül Üniversitesi tarafından Sabancı Kültür Merkezinde dün düzenlenen “Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’na video-mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert ifadeler kullandı.

Erdoğan, 2017-2020 yılları arası 2 bine FETÖ üyesine siyasi sığınma hakkı veren Yunanistan için “Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, ülkemizde darbe girişiminde bulunmuş, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ’cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır” dedi.

Sol tandanslı Ta Nea gazetesi geçen ocak ayında; 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir yıl sonrasından 2020 başına kadar 2 bin FETÖ üyesinin sığınma talebinin kabul edildiğini yazmıştı.

IFF SİSTEMİNİ SÖKTÜLER

Eski Sayıştay denetçisinden emniyet müdürüne, ihraç memurlardan (asker, öğretmen, gazeteci vs.) firari FETÖ’cülerin akrabalarına kadar pek çok isim Edirne’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçarken yakalansa da Komşu’ya kapağı atıp devletin gizli cihazlarını Yunan istihbaratı EYP’ye teslim eden hainler hâlâ Atina sokaklarında cirit atıyor.

GECE GÖRÜŞ APARATLARI DA YOK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri demirbaşı 11308 kuyruk numaralı Sikorsky S-70‘le Yunanistan’a kaçan Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gençay Böyük, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Uğur Uçan, Yüzbaşı Ferudun Çoban, Başçavuş Mesut Fırat, Başçavuş Bilal Kurugül, helikopterin üzerindeki IFF‘yi (Dost Düşman Tanıma sistemi) söküp Yunan istihbaratına teslim ettiler.

17 Temmuz 2016 sabahı Yunan makamları, helikopteri Türk yetkilileri teslim ettiklerinde gece görüş aparatlarının da söküldüğü ortaya çıktı.

‘ASKERİ' VE ‘DİPLOMASİ' SESSİZLİK SÜRÜYOR

Bu cihazların daha sonra Türkiye'ye teslim edilip edilmediğiyle ilgili sorulara ‘askeri' açıdan Milli Savunma Bakanlığı Harekât ve İstihbarat Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, ‘diplomasi' açısından ise Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı yanıt vermekten kaçındı.

KİM BU FETÖ'CÜ ASKERLER?

Binbaşı Gençay Böyük, Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevliydi. Silahlı Kuvvetler Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı’yla ödüllendirilmiş kurmay pilottu…

Gerekçe: Hakkâri'de teröristlerle girilen çatışmada iniş yeri uygun olmamasına rağmen gece görüş şartlarında alçalarak yaralıların tahliyesini sağlayarak üstün cesaret ve feragat örneği sergilemesi.

Binbaşı Ahmet Güzel, İstanbul’daki 3. Kolordu Komutanlığı’nda görevliydi.

Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ile Yüzbaşı Uğur Uçan, İstanbul’daki Harp Akademisi’nde görevli okutman pilotlardı. (Özkaynakçı, “Krizde Liderlik” ve “Havacılıkta Karar Verme” adlı makalelerini Uluslararası Askeri ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyumu’nda sundu)

Başçavuş Bilal Kurugül, 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda (Güvercinlik-Ankara) gövde teknisyeniydi.

Başçavuş Mesut Fırat, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda (Samandıra-İstanbul) çatlak kontrolü teknisyeniydi.

Yüzbaşı Abdullah Yetik ile Yüzbaşı Ferudun Çoban ise Samandıra Hava Üssü’nde görevli iki pilottu.

FETÖ’cü askerler için ilk karar 2018 tarihinde verildi. Atina Olimpiyat Köyü'ndeki polis karakolunun nezarethanesinde tutulan Gencay Böyük, Uğur Uçan, Bilal Kurugül, Mesut Fırat, Ahmet Güzel, Süleyman Özkaynakçı, Abdullah Yetik, Ferudun Çoban; Yunan istihbaratı gözetimindeki müstakil bir eve götürüldüler.



10’AR MİLYON LİRA ÖDÜL KONDU

Kırmızı kategoride başına 10’ar milyon lira ödül konulanların arasında FETÖ firarisi askerler de yer alıyor. Bu listede darbe girişiminde yer aldıktan sonra firar eden ve Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü askerler de bulunuyor.

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