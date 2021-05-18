Dikkat çeken iddia: Erdoğan ile Soylu, ‘Sedat Peker’ hakkında görüştü

CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, KRT’de Şimdiki Zaman programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Pazar günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Beştepe’ye çağırdığını ve bir buçuk saat bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yarkadaş görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Ben bugün biraz AKP kulislerinde dolaştım ve önemli bir bilgiye ulaştım. Bu bilgi de şu ana kadar medyaya yansımış değil. Recep Tayyip Erdoğan, pazar akşamı Marmaris’teki tatilinden Ankara’ya dönüyor. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Ankara’ya dönüyor.

* Süleyman Soylu da pazar günü Ankara’ya çağrılıyor. Külliye’ye çağrılıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ve Süleyman Soylu, benim AKP kulislerinden edindiğim bilgeye göre yaklaşık 1,5 saat yüz yüze görüşüyorlar.

* Süleyman Soylu, Sedat Peker’in iddialarına ve ürettiği gündeme ilişkin düşüncelerini dile getiriyor. Çok ayrıntı tabi öğrenemedim, fakat edindiğim bilgi şu: Süleyman Soylu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ertesi sabah Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

* Görüşmenin ardından Süleyman Soylu’nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu da bir açıklama yaptı, ‘Arabam 1,5 milyon TL değil, 800 bin TL’ diye. Edindiğim bilgiye göre, yarın Erdoğan grup konuşmasında Süleyman Soylu’ya destek veren bir açıklama yapacak.

İlginizi Çekebilir Bahçeli'den CHP'ye 'Sedat Peker' tepkisi