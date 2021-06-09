Doktor cinayetinde 11 personele beraat

Opr. Dr. Kamil Furtun, 2015 yılında görevi başındayken hastaneye gelen İsmail Koyun’un silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Doktorun katili Koyun ise yargılandığı mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Doktor Furtun’un kendisi gibi eşi olan ve şuan da Samsun Tabipler Odası Başkanlığı yapan Funda Neslihan Furtun, olayın meydana gelmesinde hastane de görevlisi olan 11 personelin ihmalleri olduğunu belirterek Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

İlkadım Kaymakamlığı, 22 Şubat 2016 tarihinde hastanenin 11 personeli hakkında soruşturma iznini reddeden bir karar verdi. Yapılan itiraz sonrasında Samsun Bölge İdare Mahkemesi 26 Mayıs 2016 tarihinde ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi kararı aldı.

BİLİRKİŞİ İHMAL TESPİT ETTİ

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 18 Ocak 2017 tarihinde bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi raporunda hastanede görevli 11 personelin cinayet olayın ihmalleri olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen 07 Şubat 2017’de hazırlanan iddianamede, dönemin başhekim T.K., hastane müdürü M.Y., müdür yardımcısı M.A., müdür yardımcısı N.G., müdür yardımcısı Y.E., başhekim yardımcısı Uzm. Dr. E.B., iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyesi olmaları nedeniyle Opr. Dr. Ö.S.B., sağlık bakım hizmetleri müdürü A.K., tıbbi sekreter S.T., teknisyen H.T., sosyal çalışmacı F.S. hakkında, görevi kötüye kullanmak suçundan dava açılmasına karar verildi.

11 şüphelinin Opr. Dr. Kamil Furtun'un, öldürülmesinde, görevlerinin gereklerini yapmakta ‘ihmal veya gecikme' gösterdikleri iddia edilerek kamu davası açılması için yeter şüphe olduğu belirtilerek Samsun 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.

MAHKEME SANIKLARI BERAAT ETTİRDİ

Yapılan yargılamalar sonucunda mahkeme 3 yıl sonra karar verdi. Samsun 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 11 hastane görevlisinin ceza alması için gerekli delil olmadığını belirterek, delil yetersizliğinden 11 şüphelinin beraatine karar verdi.

“CİNAYETE SEYİRCİ KALINDI”

Mahkemenin verdiği karara öldürülen doktorun eşi ve aynı zamanda Samsun Tabipler Odası Başkanı olan Funda Neslihan Furtun isyan etti. Bilirkişi raporunda ve tanık ifadelerinde hastane görevlilerin ihmali olduğunun açıkça ortada olduğunu dile getiren Furtun, şunları söyledi:

* Yoğun çabalar ve tüm engellemelere rağmen idari yargı kararıyla üç yıl sonra ağır ihmalden görevi kötüye kullanmaktan dolayı ceza davası başladı.

* Olaydan ancak üç yıl sonra İdari yargı kararlarının zorlamasıyla açılan kamu davası, bilirkişi raporu tüm sanıkların ağır ihmali olduğunu belirtmesine yani suçlu oldukları sabit olmasına karşın, bu rapor ve tanık ifadeleri adeta yok sayılarak üç yıl süren yargılama sonunda delil yetersizliğinden tüm sanıkların beraatıyla sonuçlanmıştır.

* Katilin hastanede görevi olmamasına rağmen yıllarca sanki mesaiye gelir gibi hastaneye gelmiş, gerek hastaları gerekse hastane çalışanlarını huzursuz etmiş, tehdit etmiş, hastane bahçesinde elinde orakla gezmiş, santral memurunu burnunu kıracak biçimde darp etmiş.

* Hatta katil, hastane imamına ‘ben bu hastaneden büyük birini götüreceğim’ demiştir. Tüm bunlara rağmen hastane müdürü ve başhemşirenin odasında çay-kahve eşliğinde sohbetler edilmiş, bu cani ruhlu insanın hastane idari alanlarından uzaklaştırmak bir yana adeta katile ayrıcalıklı payeler verilmiş.

* Tetiği çeken katil bir doktorun canına kast etmiş, hastane idaresi de ağır ihmaliyle cinayete seyirci kalmıştır.

Furtun, davanın peşini bırakmayacağını ve üst mahkemeye itiraz edeceklerini söyledi.