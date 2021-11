DP’li Uysal: Önümüzdeki süreç Türkiye için çok kritik

Muğla’nın Fethiye Belediyesi'ni ziyaret eden Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bu krizin içinden memleket çıkartılmalıdır. Mesele bir parti meselesi olmaktan çıkmıştır. Türkiye’nin üzerine örtülmüş bu karanlık örtüyü hep birlikte kaldırmak mecburiyetindeyiz. Ben önümüzdeki sürecin Türkiye için çok kritik olduğu kanaatindeyim" dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve beraberindeki heyet ile Muğla'nın Fethiye Belediyesini ziyaret etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın makam odasında gerçekleşen ziyarette Gültekin Uysal, “Toplumsal bir beklenti var. Bu krizin içinden memleket çıkartılmalıdır. Mesele bir parti meselesi olmaktan çıktığını görüyoruz. Mesela Türkiye'nin üzerine örtülmüş bu karanlık örtüyü hep birlikte kaldırmak mecburiyetindeyiz. Ben önümüzdeki sürecin Türkiye için çok kritik olduğu kanaatindeyim” dedi.

DEMOKRASİNİN EN ZOR SINAVIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Uzun dönemli bir iktidarın hiçbir dönemde yaşanmamış devleti, kurumları ele geçirmek amacıyla sadece ve sadece kendisine destek verenleri devleti, devlet başkanı, yöneticisi olmak gibi bir niyetleri olduğunu vurgulayan Gültekin şunları söyledi:

“Bizim itirazımız Cumhuriyetin eşit vatandaşları olarak hukukun teminat altına alındığı çoğulcu bir demokrasiyi önümüzdeki süreçte kurmak en temel vazifemizdir. Bunun için önemli bir toplumsal iklim var. Bu büyük ülkede hukuk ve demokrasiyi milli güvenliğimizin en temel şemsiyesi olarak görüyoruz. Her gittiğimiz noktada Millet İttifakı içerisinde olan siyasi partilerin yöneticileri, belediye başkanları, ilçe başkanları fazlası ile gerekli nezaketi gösteriyorlar. Bu anlamda Alim Başkan'a her zaman müteşekkirim. Her geldiğimizde bizleri en iyi şekilde ağırladı. Sabah hâlde ziyaretimiz oldu. İlçe başkanımız, diğer siyasi parti ilçe başkanları vardı. Onlara da teşekkür ederim. Bugün Fethiye'deyiz. Buradan sonra Dalaman, Ortaca ve merkeze doğru ilerleyeceğiz. Bizi karşılayan belediye başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye çalışanlarımıza ve belediye bandomuza teşekkür ederim.”

MİLLET İTTİFAKI'NIN BİR ÜYESİYLE YÜRÜMEK ÇOK GÜZEL

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Genel Başkanımıza çok teşekkür ederim. Uzun yıllardır görülmemiş bir şekilde ikinci defa kendisini Fethiye'de ağırlıyoruz. Millet ittifakı olarak Millet İttifakı'nın bir üyesi DP ile beraber yürümek, onlarla birlikte olmak bizi fazlası ile memnun ediyor. Ben çıktıkları yolda kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.