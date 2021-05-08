Efsane eğitimci Erdoğan Toker hayatını kaybetti

Denizli, efsane öğretmeni Erdoğan Toker'i kaybetti. Cumhuriyet Lisesi'ndeki öğretmenlik yıllarında öğrencileri ile kurduğu ilişki, eğitim gönüllüsü oluşu ve talebelerine her zaman erdemli insan olmanın gerekliliklerini aşılama gayreti ile tüm kent üzerinde etki bırakan Toker, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle 84 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan Toker tedavi altında tutuluyordu. Durumu ağırlaşan Toker müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Toker bugün öğleden önce Asri Mezarlık İçi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından annesi Ümmü Toker'in yanına defnedildi. Corona tedbirleri nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni için sadece yakın akrabalara haber verildiği öğrenildi. Eşi Methiye Toker, oğlu Kalp Damar Cerrahı Mehmet Erdem Toker ve kızı Sözcü gazetesi Yazarı Çiğdem Toker büyük üzüntü yaşadı. Cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da katılırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çelenk gönderdi.

HAYATINI ÖĞRENCİLERİNE ADAMIŞTI



1956 yılında Ortaklar Köy Enstitüsünü bitirdikten sonra ilk öğretmenlik deneyimini Denizli'nin Kınıklı köyünde yapan Erdoğan Toker daha sonra yüksek öğretmen olmak amacı ile bir yıl Bursa bir yıl da Balıkesir öğretmen okullarında eğitimini tamamladı. Denizli'de kentin en önemli okullarından biri olan Cumhuriyet Lisesi'nde yıllarca öğretmenlik yapan Toker Diyarbakır Öğretmen Lisesi ve Sarayköy Lisesinde de müdürlük yaptı. 1984 yılında emekli olan Toker, görev aldığı bir dershanede orta okul öğrencilerini bu kez Anadolu Liselerine hazırladı. Ömrü boyunca öğretmekten vazgeçmeyen Toker özel dersler de verdi. Denizli Gazetesi'nde haftada iki kez yazdığı ‘Estikçe' başlıklı köşesindeki yazıları daha sonra iki ayrı kitap olarak derlendi. Bir öğrencisi de hakkında ‘Anılarla Erdoğan Toker' isimli kitabı yazdı.