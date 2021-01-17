Esnaf ‘bir umut’ dedi, turistler kar keyfi yaptı

Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili oldu ve kara hasret kalan İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Böylece yılın ilk kar yağışlı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmiş oldu. Bu kısıtlamadan muaf olan yabancı turistlerin kar yağışını fırsat bilerek Taksim'i ziyaret etmesi ise dikkat çekti.

SİFTAH BİLE YAPAMAYN ESNAF GÜVERCİNLERİ UNUTMADI

Kısıtlamadan muaf olan ve ‘bir umut' diyerek dükkan açıp turistleri bekleyen Eminönü esnafı ise hayal kırıklığına uğradı. Havanın soğuk ve kar yağışlı olması sebebiyle turistlerin ziyarete gelmediğini belirten esnaf, semtin simgesi haline gelen güvercinleri de unutmadı. Karda yemek bulmakta zorlanan güvercinlere çuvalla yem dağıtarak besledi. Bir kuruyemişçi esnafı ise elindeki ufak kürekle güvercinleri besledi.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEKİ ESNAF BALIK TUTTU

Galata Köprüsü'nün üzerinde görmeye alışık olduğumuz balıkçılar ise kısıtlamalar sebebiyle bugün balık tutamadı. Ancak köprünün altında bulunan işletmelerin sahipleri, müşteri olmayınca vaktini balık tutarak geçirdi.

KAĞIT-KARTON TOPLAYICILARI SOĞUK HAVAYA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan evine ekmek götürmek zorunda olan kağıt-karton toplayıcıları ise çalışmaya devam etti. Soğuk ve karlı havaya rağmen sokak sokak dolaşarak kendileri için gerekli olan malzemeleri bulmaya çalıştılar.

TAKSİM'E DİĞER KISITLAMA GÜNLERİNE GÖRE DAHA ÇOK TURİST GELDİ

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler ise kar yağışını fırsat bilerek Taksim'e akın etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin soğuk havaya rağmen kalabalık olması dikkat çekti. Taksim girişinde görev yapan polis ve zabıta memurları, bugünün diğer hafta sonu kısıtlamalarına kıyasla daha kalabalık olduğunu ve bunun sebebinin de kar yağışı olabileceğini belirtti.