Fethiye yamaç paraşütünde teleferik çıkmazı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Babadağ’dan yamaç paraşütünde sporcuları zirveye taşıyan Babadağ Teleferik İşletmesi (KIRTUR) ile yamaç paraşütü şirketleri arasında sorun yaşanıyor. Şirketler karayolunu kullanmaya devam etmek, isterken Babadağ Teleferik İşletmesi teleferiğin zorunlu kullanılmasından yana.

Sporu ve doğa ile özellikle macera tutkunları için ayrı bir özellik taşıyan Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan yamaç paraşütünün bin 200 metresine kadar yapılan teleferik ile bin 800 ve bin 900 metreye kadar ulaşımı sağlayan telesiyejleri işleten şirket ile yamaç paraşütü şirketleri arasında sorun yaşanıyor.

Şirketler 120 TL'ye ek olarak getirilen 110 TL'lik teleferik ücretini ödememek için karayolunu kullanmaya devam etmek isterken Babadağ Teleferik İşletmesi (KIRTUR) teleferiğin zorunlu kullanılmasından yana.

Uzun süredir devam eden yamaç paraşütü şirketi ile Babadağ Teleferik işletmesi arasındaki sorunların çözümü için Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi’nde toplantı düzenlendi.

Toplantıya Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, TÜRSAB Başkanı Özgen Uysal, KIRTUR Genel Müdürü Cengiz Koçak, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, Yamaç Paraşüt Pilotları kooperatifi üyeleri ve bazı paraşüt pilotları katıldı.

BAZI PİLOTLARA YASAK GETİRİLDİ

Toplantıda paraşüt pilotları ile teleferik işlemesi arasında yaşanan sorunlar konuşuldu. Babadağ Teleferik İşletmesi tarafından bazı paraşüt pilotlarının Babadağ pistinden uçuşunun yasaklandığı dile getirilirken, paraşüt pilotları bu duruma isyan etti.

Ölüdeniz'de yamaç paraşütünün bir marka değeri olduğunu kaydeden Yamaç Paraşüt Pilotu Celal Yıldız, “Anayasal haklarımızı korumak ve geleceğimizi kurtarmak istiyoruz. Şirketlere, turistlere ve pilot arkadaşlarımıza yapılan haksız eziyete başkaldırmak değil uzlaşmak istiyoruz” dedi.

FİRMA BİZLERİ TELEFERİKLE ÇIKMAYA ZORLUYOR

17 yıldan bu yana yamaç paraşütü pilotluğu yapan Zafer Şekerci, teleferik firmasının şirketleri teleferik ile yukarıya çıkmaya zorladığını belirterek, “Biz şirketler olarak çıkmak istemiyoruz. Bunun gerekçesi sadece teleferik ücreti değil, hava şartları bin 200 metrenin üzerindeki pistlerde her zaman iyi olmuyor. Teleferik de ancak bin 200 metreye ulaşıyor. Buradan sonra bin 800 ve bin 900 noktalarına gitmek için her şekilde araç gerekiyor. Şirket buralara ulaşım için de telesiyej yapmış. Ekipmanlar ve malzemelerle bu telesiyejlerle çıkmak mümkün değil. Kaldı ki bunun yanında bir yukarıya her çıkışımızda her ne kadar kişileri yukarıya çıkaran şoför olsa da normalde onlar ön göz olarak şoför gözükse de dış göz olarak baktığımız zaman atlayış yapacak misafirlere atlayış anında yardımcı oluyorlar. Dış bağlantıları ikinci ve hatta üçüncü kez gözden geçirmemize yardımcı oluyorlar. Güvenlik gerekçesiyle bizim için önemli kişiler. Şimdi bu arkadaşlarımızdan da teleferikle çıkarsa para alacaklar” dedi.

GÖCEK TÜNELİ BAŞIMIZIN BELASIYKEN BU DA İKİNCİ BELA OLDU

Şirket yetkilileri teleferik ile çıkılmadığı için 10 milyon kayıpları olduğunu söyledikleri ve çıkışlar için karayolunun kapatılması gerektiğini savunduklarını da sözlerine ekleyen Şekerci, “Şirket yetkilileri Orman Bakanlığı ile görüşerek yolu her şekilde kapattıracaklarını ifade ediyorlar. Şimdiye kadar bizler müşterilerimizi kendi araçlarımızla piste kadar götürüp her uçuş için kişi başına 120 TL pist kullanım ücreti ödüyorduk. Şimdi teleferik kullanım mecbur olursa 110 TL de teleferik kullanım ücreti ödemek zorunda kalacağız. Bir uçuş 230 TL'ye geliyor. Dolayısıyla Göcek Tüneli başımızın belasıyken bu da ikinci bela oldu. Şirketler olarak bizlere özel indirime bile yanaşmıyorlar” diye konuştu.

KİMSE ÇIKMAYACAK YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK

Bu durumda şirketlerden kimse çıkmak istemediğini de sözlerine ekleyen Zafer Şekerci, “Tabii ki konuyla ilgili anlaşma sağlanmasını, bir orta yolun bulunmasını istiyoruz. Bu olmadığı taktirde zorunlu olarak şirketler yasal yollara başvuracak. Biz şirketler olarak teleferiği kullanırız diye bir söz vermedik, bir anlaşma yapmadık. Tam aksine onları kullanamayız diye ikaz bile ettik. Bu arada Ticaret Odası zaten kiracısı durumundaki bu şirketle mahkemelik. Çünkü orman girişinde yapılacak cirodan yüzde 12,5 odaya pay vermesi gerekiyormuş. Bu şimdiye kadar hep zarar göstererek bir lira bile ödenmemiş.”

BU PİST VE YOLU KAZMA KÜREKLERLE AÇTIK

Her istediğiniz yere pist açılamayacağını da söyleyen pilot Şekerci, “Biz bu pist ve yolu kazma küreklerle açtık. Babadağ'ın hep birlikte dünya çapında bir yere oturmasını sağladık. Dünyanın aranılan pistlerinden birisi oldu. Şimdi geldiler buraya biz pist yaptık tamam dediler. Her pist yapılan yerden uçuş olmaz. Hava şartları, rüzgar değişkenliği ve yönü gibi daha bir sürü etkenler incelenip pist ona göre yapılıyor. Babadağ artık dünyanın tanıdığı modern bir yer konumuna gelmiş durumda. Bunda hepimizin emeği büyük. Ama şu anda tekelleştirmenin peşindeler” diye dert yandı.

BABADAĞ YAMAÇ PARAŞÜTÜ HAKKINDA

Zafer Şekerci yamaç paraşütüyle ilgili bilgiler verdi. Şekerci, “Salgın öncesi Çinli turistlerin 2015 yılında ilk kez Fethiye'ye gelmesiyle yaz-kış uçuş sayısı artmaya başladı. 2018 yılında 162 bin 776 kişi, 2019 yılında ise 166 bin 813 kişi yamaç paraşütü yaptı. 2020 yılında salgın nedeni ile sezonun geç açılmasıyla 01 Haziran -15 Ekim arası 64 bin 96 kişiye düştü. Ölüdeniz de yaklaşık büyüklü küçüklü 30 tane yamaç paraşütü şirketi bulunuyor. Yamaç paraşütüne ilgi her geçen gün artmakta ve bölgeye tatil amaçlı gelen misafirler yamaç paraşütü deneyimi yaşarken, şimdilerde ise sadece Babadağ'dan yamaç paraşütü ile uçmak için Fethiye Ölüdeniz'e geliyorlar. Bölgesel meslek olan yamaç paraşütü pilotluğunu aktif olarak yapanların sayısı 400 kişi civarında” dedi.