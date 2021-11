Fırınlar üretimi düşürdü, vatandaşlar kuyruğa girdi

Erzurum'da fırıncılar, un fiyatlarına gelen zamları gerekçe gösterip üretimi yarıya düşürdü. Girdi maliyetindeki artışlara dikkat çekerek ekmeğin fiyatının en az 2,5 TL olmasını isteyen fırıncılar, düzenleme yapılıncaya kadar üretim kısıtlamasını sürdüreceklerini söylediler.

Türkiye'de son üç ayda un fiyatlarına yüzde 150, mayaya yüzde 100 civarında zam geldi. Maliyet artışına karşı bazı kentlerde ekmek fiyatlarına zam yapılırken bazı kentlerde o artışa izin verilmedi. O kentlerden Erzurum’da zam talepleri karşılanmayan fırıncılar çareyi üretimi yarıya indirmekte buldu. Bu kararı da fırınların camlarına astıkları yazılarla duyurularla halka duyurdu.

Üretimin azalmasıyla kentte pek çok fırının önünde kuyruk oluştu.

Erzurum'da fırıncıların ekmek fiyatına zam yapılana kadar yüzde 50 üretim yapacaklarını söyleyen Ticaret Borsası fırıncılar temsilcisi Aykut Koç,

“Biz ekmek fiyatını 2,5 TL talep ettik. Vatandaşa çok gelebilir ama şimdi 2,5 TL olsa bile birkaç ay sonra yine işimize yaramayacak. Yılbaşından sonra girdilerimize yine zam gelecek” dedi.

“BELEDİYE KATILMADI TOPLANTI ERTELENDİ”

Erzurum'da önceki gün ekmek fiyatlarının belirlenmesi için Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Odası, Ticaret İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın fırıncılar temsilcisinden oluşan komisyon, toplantı yaptı. Bu toplantının belediyeden katılım sağlanmadığı için ertelendiğini söyleyen Aykut Koç;

“Yine bir ay beklemek zorunda kalacağız. Biz de yaklaşık 130 fırıncımızla bir araya gelerek toplantı yaptık ve yüzde 50 üretim yapma kararı aldık. Fırıncıların yüzde 80'e yakını bu karara uydu. Çözüm bulunana kadar bu kararımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“EKMEK EN AZ 2,5 TL OLMALI”

Kullandıkları ham maddenin yanı sıra faturalara yansıyan zam oranlarından da şikayetçi olduklarını belirten Koç, “Ekonomik sıkıntıdan dolayı malum her gün her şeye zam geliyor. Bizim en temel ham maddemiz un. Her sabah zam haberi ile uyanıyoruz.

Son üç ayda bir çuval una yüzde 150 civarında zam geldi. Mayaya da yüzde 100 zam geldi. Onun dışında doğalgaza, suya, elektriğe, şekere, yağa, susama da zam geldi. Bütün girdilerimiz yüzde yüzün üstünde arttı, ekmek fiyatı tarifeye bağlı. İlde bir komisyon oluşuyor. Devlet erkanından üç kişi, esnafı temsilen iki kişi. Zam oylamasında biz hep kaybediyoruz. Tarifeyi altı ayda bir isteyebiliyoruz.

Biz ekmek fiyatını 2,5 TL talep ettik. Vatandaşa çok gelebilir ama şimdi 2,5 TL olsa bile birkaç ay sonra yine işimize yaramayacak. Yılbaşından sonra girdilerimize yine zam gelecek. Önümüzdeki hasat zamanında un bulamama sorunu bile konuşuluyor. Kuraklıktan kaynaklı kıtlık yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

“YAZDIĞINIZ EKONOMİ KİTABINI YIRTIN ATIN”

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise kentte yaşanan ekmek kriziyle ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hükümete sert tepki gösterdi. Cinisli, “O yazdığınız ‘ekonomi kitabını’ yırtın atın. Erzurum’da fırınlar iş bıraktı, hemşehrilerim ekmek bulamıyorlar. Pahalı ithal buğday un fiyatlarını uçurdu, fırıncı esnafımız ekmek üretemez hale geldi. Allah milletimizi kıtlıkla imtihan etmesin” dedi.

