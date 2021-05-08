Gak deyince soruşturma, guk deyince inceleme!

1- ‘DARBE İMASI’ DAVASI

Başbuğ röportaj verdi, başı yandı!

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi kitabıyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, ‘darbe imasında' bulunduğu iddiasıyla hakkında 1-3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Başbuğ'un “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi.” ifadeleri ‘Darbe iması' olarak yorumlandı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçunu işlediği öne sürüldü. AKP'nin de olduğu 166 kişi ve kurum hakkında şikayetçi oldu.

2- 103 AMİRALE GÖZALTI

Gidişata tepki için bildiri yayınladılar

Emekli 103 amiral, Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın cübbe ve sarık ile fotoğraflarının ortaya çıkması ve Montrö Anlaşması'nın tartışmaya açılması nedeniyle bir bildiri yayınladı. Amiraller hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı ve 14 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 8 gün gözaltında kalan amirallere yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Bazılarına elektronik kelepçe de takıldı, itibarlarını zedeleyici ifadeler ile ‘Darbeci' denildi. Kimisine orduevlerinde kalma yasağı da getirildi.

3- 128 MİLYAR PANKARTLARI

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki 128 milyarın kayıp olduğu iddiasıyla CHP tarafından başlatılan ‘128 milyar nerede?' kampanyasında da çok sayıda CHP'li ifade vermek zorunda kaldı. Birçok il ve ilçe teşkilatına asılan pankartlar savcılık ve valilik talimatıyla indirildi. Eylemler genişledi, TBMM'ye de pankart asıldı, itfaiye pankartı indirmeye çalıştı. Pankart asan CHP il ve ilçe başkanları emniyete çağırılıp sorgulandı. Pankart kampanyasının önüne geçilemeyince bir çok ilde Valilikler pandemiyi gerekçe gösterip, pankart asılmasını yasaklayan kararlar aldı.

4- İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA ‘ELLER ARKADA' İNCELEMESİ SKANDALI

Soylu ‘Bence suç' dedi, İmamoğlu tepki gösterdi

İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde ‘elleri arkada yürüdüğü' için yazılı ifade verdi. Bakan Soylu'nun açıklamasına CHP'li Başkan, “Anayasa'da ya da kanunda böyle bir tanım olmaz” dedi…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde ‘elleri arkada yürüdüğü' için İçişleri Bakanlığı'nca ön inceleme başlatıldı. CİMER'e bu konuda yapılan şikayet işleme konuldu. İmamoğlu, inceleme kapsamında yazılı ifade verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bana göre suçtur. Böyle bir görüntü olamaz ama ben buna soruşturma izni vermem” dedi. İmamoğlu, Soylu'nun “bence suç” açıklamasına şu yanıtı verdi: “Bakanlık yapıyorsunuz ve ‘bence suç' diye bir yorum yapıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Anayasa'da ya da kanunda böyle bir tanım olmaz. Devletin bu makamında bulunan insanların, bu şekilde vakitlerini harcamaları kadar üzücü bir durum yok. ‘Bence suç' diye açıklama yaparak, Diyarbakır ziyareti üzerinden ,'Ben, aslında buna soruşturma izni veririm' mesajı vermek, daha bugün yarın belki de müfettişe ulaştıracağımız ifademize etkide bulunma anlamına geliyor. Bu, çok doğru bir bakış açısı değil.” Özlem GÜVEMLİ/SÖZCÜ

“İmamoğlu'nu ben şikayet ettim” dedi, CİMER yalanladı

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için şikayet edilen ve hakkında inceleme başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin şikayet ettiğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, “Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir” açıklaması yaptı. AKP'ye yakın durarak ‘arkam geniş' imajı çizmeye çalışan Akçekaya birçok skandala imza attı. Akçekaya, Boğaziçi Üniversitesi'nin tartışılan Rektörü Melih Bulu'yu da ziyaret etmişti.

5- ÜNLÜ PROF. CEYHAN HEDEF HALİNE GETİRİLDİ

Tam kapanmayı eleştirdi, savcıya şikayet edildi

Pandemi döneminde ön plana çıkan ve halkı aydınlatan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği başkanı Prof. Mehmet Ceyhan'la ilgili kampanya başlatıldı, tutuklanması istendi. Ceyhan'ın ‘Tam kapanma böyle olmaz' biçimindeki haklı eleştirisi bile kendisi aleyhinde kullanıldı. Kendisini 5GVirusNews Platformu Sözcüsü olarak tanıtan Muammer Karabulut, Ceyhan hakkında Antalya Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Karabulut, “Aşılar için, bir bilim insanının halkı tehdit ederek korkutmasının karşılığı bilim yapmak değil resmen terör faaliyetlerdir” açıklaması yaptı. Suç duyurusuyla birlikte sosyal medyada da “Mehmet Ceyhan Tutuklansın” etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Yeni Akit, “Mason uzantısı Rotary Kulübü'nden aldığı ödülü gururla paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, coronavirüs sürecinde yaptığı çelişkili açıklamaları sebebi ile kamuoyunun tepkisi çekmişti” diyerek kampanyaya destek verdi.

Saldırılar yeni değil umrumda da değil

TELE1'e konuşan Mehmet Ceyhan kendisine karşı yürütülen saldırıların yeni olmadığını belirtti. Ceyhan, cahil gruplar, 30 senedir aşıyı savunduğum için bana saldırıyor. Bu saldırılar yeni değil hiç umurumda da değil” dedi. Ceyhan, saldırılara yönelik olarak ise “Ben böyle saldırılar karşısında Mevlana'nın bir sözünü hatırlıyorum: Önce lafa bakarım laf mı diye sonra söyleyen bakarım adam mı diye… Daha çok uğraşırlar ben bilimi savunmaya devam edeceğim. Onlar ise orta çağ zihniyetini savunsunlar, yazık” ifadelerini kullandı.

6 – TÜİK TARİHİNDE BİR İLK

Araştırma grubu hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK'in rakamlarla oynamasının mümkün olmadığını savunarak, “Bu grubun amacı TÜİK'i itibarsızlaştırmak” dedi. Ardından TÜİK'i savunan Elvan, “Kesinlikle TÜİK'in rakamlarla oynaması, yüzde 30-40'lık bir enflasyon söz konusu değil” dedi. Ekonomist Prof. Veysel Ulusoy'un başkanlığını yürüttüğü grup, her ay enflasyon hesaplaması yaparak sonuçlarını kamuoyuna açıklıyor. TÜİK 2020 yıl sonu enflasyonunu yüzde 14,60 olarak açıklarken, ENAG oranı yüzde 36,72 olarak hesaplamıştı.