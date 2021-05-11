11 Mayıs corona virüsü verileri açıklandı! Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 11 Mayıs Salı gününün verilerine göre 226 bin 452 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 49 milyon 830 bin 456’ya ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI ARTTI

Güncel verilere göre semptom gösteren bin 582 hastayla birlikte 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433’e çıktı. Can kaybı da 278 artarak 43 bin 589’a yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI DÜNE GÖRE AZALDI

Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124’e ulaştı. Dün ise 26 bin 953 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı da 2 bin 975 oldu.

DÜN 282 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün semptom gösteren bin 734 hastayla birlikte 13 bin 604 yeni vaka tespit edilmiş, 282 kişi hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 2 günlük açılma çağrısı