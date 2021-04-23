Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 23 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 23 Nisan Cuma gününün verilerine göre 302 bin 91 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 50 BİNİN ALTINDA

Bugün semptom gösteren 3 bin 89 hastayla birlikte 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820’ye çıktı. Can kaybı da 343 artarak 37 bin 672’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI ARTTI

Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 2.9 oldu.

Öte yandan dün 3 bin 463 olan ağır hasta sayısı, bugün 3 bin 475’e çıktı.

DÜN 354 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Nisan verilerine göre, semptom gösteren 3 bin 128 hastayla birlikte 54 bin 791 yeni vaka tespit edilmişti. 354 kişi hayatını kaybederken 65 bin 593 kişi de sağlığına kavuşmuştu.