Hastanenin eksiklerini haber yapan gazeteciyi dövdüler

19 Mayıs ilçesine yapılan ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olan, 40 yataklı devlet hastanesinin açılışı yapıldı. Açılış yapılmadan önce hastane binasında inceleme yapan yerel gazeteci İbrahim Akkuş, eksik ve müteahhit hatalarını tespit ederek haber yaptı. Hastane açılışına giderek eksik ve hatalı yerlerin düzeltilip düzeltilmediğini kontrol eden Akkuş, belediyeye gitti.

“KAMU ZARARINI ENGELLEMEK İÇİN HABER YAPTIM, BANA SALDIRDILAR”

Hastanenin içinde elektrik ve internet kablolarının açıkta olduğunu belirten Akkuş, “Alt katlar ve çatıdan su alıyor. Sığınak olarak ayrılan yer pis ve nemli. Duvarlarda çatlaklar var. Kapılar pencereler gelişi güzel takılmış. Ve bunlar kontrol edilmeden teslim alındı. Bugün de açılışını yaptılar. Açılışa gidip kontrol ettim. Şirket habere konu olan yerleri boya ile kapatmaya çalışmış sadece. Ben sadece kamu zararını engellemek için tespit ettiğim eksikleri haber yaptım. Bu yüzden bana saldırdılar” dedi

BELEDİYE İÇİNDE SALDIRI

Akkuş, hastanenin imar iskan durumuyla ilgili bilgi almak üzere belediyeye gittiği sırada, hastaneyi yapan inşaat şirketinin çalışanlarını tarafından saldırıya uğradı.

Borularla dövülen gazeteci Akkuş, saldırganların elinden kurtulmak için biber gazı sıktı.

Hastaneye giderek darp raporu alan ve kendisine saldıran 3 kişiden şikayetçi olan Akkuş, “Beni arayıp sadece neredesin diye sordular. Sonra da gelip saldırdılar. Doğalgaz borularıyla vurdular. Kendimi korumak için biber gazı sıktım. Ben sadece kamu zararını engellemek için tespit ettiğim eksikleri haber yaptım. Bu yüzden bana saldırdılar” dedi.

Öte yandan CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da saldırıyı kınadı.

SALDIRIYA TEPKİ GELDİ

Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı saldırıla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Kamu görevi yapan gazetecilere yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Gazetecinin görevi halkın haber alma ve yayma hakkını korumak ve savunmaktır.

*Gazeteci arkadaşımız bu görevini yerine getirmek isterken saldırıya uğraması bugüne kadar saldırıya uğrayan gazetecilere yönelik cezai işlemlerin yapılmaması ayrıca siyasal iktidarın muhalif seslere yönelik saldırılara karsı sessiz kalarak saldırıları adeta onaylıyor görüntüsü vermesi bu ve benzeri saldırıların gerçeği arayan gazetecilerin hedef olarak gösterilmesine neden olmaktadır.

*Bir ülkenin medyası özgür değilse o ülkede insan hak ve özgürlüklerinden söz etmek asla söz konusu değildir. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz.