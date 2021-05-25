Hibe desteği başvuruları e-Devlet’te başladı

20 Mayıs 2021 tarihinde, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda verilecek olan hibe desteği, e-Devlet sayfasında aktif oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilen başvurular için bakanlık önemli açıklamalar yaptı.

Resmi Gazete’de destek için “Bu Karar, koronavirüs salgınından işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır” açıklaması yapıldı. Resmi Gazete’de desteğin kimlere verileceğine dair açıklama ise şudur: Esnaf ve sanatkâr: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârları, Gerçek kişi tacir: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirleri, Hibe desteği: Bu Karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği, ifade etmektedir.

Hibe desteği ne kadar?

Hibe desteği, bakanlığın belirlediği iki ayrı grup için 3 bin Türk Lirası ile 5 bin Türk Lirası arasında değişmektedir. Hibe desteğine dair ücret değerleri Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Başvurular ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?

Hibe desteği başvuruları, 25 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor. 23 Haziran 2021 tarihinde (23:59) sona eriyor.

Başvurular nerede yapılacaktır?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Bakanlık sitesinde başvurular yapılmayacaktır.

Hangi tarihlerde TC Vatandaşlığı üzerinden başvurular yapılacak?

Ticaret Bakanlığının e-Devlet’te açıklanan bilgilere göre:

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

Hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacaktır?

Başvurular 23 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor. Başvuruların ardından Ticaret Bakanlığı “belirlediği tarih”te açıklayacağını bildirdi.

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