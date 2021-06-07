HSK’da görev dağılımı belli oldu

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

Seçim sonucunda 10 yıldır kesintisiz Kurul üyeliği görevini sürdüren Halil Koç HSK 1. Dairesi Başkanlığı'na, Mehmet Akif Ekinci ise HSK 2. Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Kurul üyeliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden atanan Mehmet Akif Ekinci HSK'nın yeni başkanvekili de oldu.

ANITKABİR’E ZİYARET

HSK seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni HSK üyeleri, Adalet Bakanı Gül başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yoldan yürüyen heyet, ardından Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gül ve heyet, Misak-ı Milli Kulesine geçti. Gül, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

* Aziz Atatürk; Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeni döneminin ilk günü vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Emanetiniz olan cumhuriyetimizin 100’üncü yılına milletçe emin adımlarla yürürken, aziz milletimiz adına karar veren yargının bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkıyoruz.

* Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve tarafsız yargı sistemi hukukun üstünlüğüne inanan, adalet teşkilatı ve insan haklarına dayalı hukuk düzeni ile muasır medeniyetlerin, üzerine çıkma hedefine emin adımlarla yürümektedir.

* Bu düşüncelerle, Zat-ı aliniz ve adalet dağıtma yolunda hayatını kaybeden şehit yargı mensuplarımızı rahmet anıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Ruhunuz şad olsun. (DHA)