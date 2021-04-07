İBB’nin askıda fatura uygulamasına ‘Oscar’ ödülü

Bilgi teknolojileri liderlerinin fark yaratan dijital dönüşüm girişimlerini sunmak için her yıl düzenlenen “IDC CIO Ödülleri”nde bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 3 dalda birincilik, 1 dalda ikincilik, 1 dalda üçüncülük ve 1 adet jüri özel ödülü alarak toplam 6 dalda ödüle değer bulundu.

İBB iştirak şirketlerinden Belbim ise 2 dalda ikincilik ve üçüncülük kazandı.

ASKIDA FATURA'YA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

İBB, 3 farklı proje ile 3 farklı kategoride birincilik kazandı. “IT Cost Efficiency” kategorisinde ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan Askıda Fatura Uygulaması birinciliğe layık görüldü. Aynı proje, “Business Enablement” kategorisinde de ikincilik ödülü aldı.

Bu kategoride üçüncülük ödülü ise sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama desteği sunan “Sağlık Çalışanlarımız ile Birlikte Başaracağız” projesinin oldu. “IT Change Management” kategorisinde Sosyal Ekonomik Destek Sistemi Projesi, “IT Governance” kategorisinde İBB Büyük Veri Yönetimi Projesi birinci geldi. Ayrıca, IDC CIO Ödül Töreni “Jüri Özel Ödülüne” İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner layık görüldü.