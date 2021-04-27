İkizdere’ye destek büyüyor, çevre illerden de vatandaşlar gelmeye başladı

İyidere ilçesinde deniz doldurularak yapılacak olan lojistik saha için gerekli olan taşın çıkarılması amacıyla, dünyada korunacak 200 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi bölgesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mart ayında acil kamulaştırma kararı alındı.

Kararın ardından köylüler vadi girişine çadır kurarak nöbete başladı. 5 gün önce cuma günü başlayan yasakları fırsat bilen şirket iş makinelerini jandarma eşliğinde vadiye soktu. Ama sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan köylüler, taş ocağı için yol açma çalışması yapan iş makinelerini engelledi. Geçtiğimiz pazar günü ise jandarma köylülere müdahale ederek, şirketin çalışmasını sağladı. 8 köylü gözaltına alınırken bazı vatandaşlar da yaralandı.

MAHKEME İDARENİN SAVUNMASINI BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kamulaştırma kararının iptali için köylülerin açtığı davanın sonucu beklemeden şirketin çalışmalara başladığını ileri süren Avukat Yakup Okumuşoğlu, bölgede Çevik kuvvet ve jandarmanın çok geniş güvenlik önlemi aldığını söyledi.

Köylülere yapılan müdahale sırasında yaralanan kişilerin darp raporu alarak jandarma görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Okumuşoğlu, “Bölgede taş ocağı işletmesi için ÇED gerekli değildir kararını Ulaştırma Bakanlığı alıyor ve bu kararı şirkete veriyor. Bunların hepsi Cengiz İnşaat liman yapsın diye. Köylülerin karşısında Cengiz İnşaat yok. Taşeron bir firmaya ait iş makineleri var. Açtığımız dava Rize İdare Mahkemesinde devam ediyor. Yürütmeyi durdurma konusunda karar verilmesini bekliyoruz. Mahkeme idarenin savunmasının alınmasından sonra yürütmeyi durdurma talebini görüşme kararı aldı. Ancak şirket mahkeme kararını beklemeden vadide çalışmaya başladı” dedi.

RİZE HALKI YENİLMEZ, İKİZDERE GEÇİLMEZ

Yaşanan olay üzerine İkizdere Dernekler Federasyonu sosyal medya üzerinden çağrı yaparak İşkencedere’ye taş ocağı açılmaması için destek istedi. Yasakların da bitmesiyle çevre köylerden, ilçe ve şehirlerden onlarca kişi vadiye akın etti.

Vadi girişinde jandarma tarafından engellenen vatandaşlar köy yollarından ve ormanın içinden çalışma sahasına ulaşarak, köylülere destek verdi. İş makineleri jandarma eşliğinde yol yapımına ve ağaçları sökmeye devam ederken, köylüler “Cengiz defol bu memleket bizim” ve “Rize halkı yenilmez, İkizdere geçilmez” diye slogan atıp, türküler söyleyerek protesto etti.

JANDARMA KÖYLÜLERİN ÜZERİNE TAŞ YUVARLADI

Sosyal medyadan yapılan destek çağrılarının ardından İkizdere’ye akın eden vatandaşalar, ağaçları söken makineleri engellemek için dik yamaçlarda bulunan ormanın içinde zor anlar yaşadı. Köylüler ve kendilerine destek için bölgeye gelen vatandaşlar iş makinesinin önünü kesmek için mücadele verdi. Makinenin yanına çıkmaya çalışan köylülerin üzerine jandarma taş yuvarladı. Yanlarına gelen bir kadını da yamaçtan aşağıya doğru kalkanla iteledi. Bir kişi taşlardan yaralandı. Köylüler, “Sizin göreviniz makineyi korumak değil, bizi de koruyacaksınız” diyerek isyan etti.

AKPLİLER DE İSYAN ETTİ

AKP’nin neferi olduğunu söyleyen bir köylü ise, “Biz burada zulümle karşı karşıyayız. Ben 2002′ den beri Ak Partinin neferiyim. İstanbul Kartal ilçesinin kurucu üyelerinden biriyim. Yazıktır, günahtır, şu ağaçları yok etmenin bir anlamı var mı? Kalkandere Ahmet Cengiz’in bölgesi, taş dolu. Neden oradan alınmıyor. 15 kilometre daha yakındır orası. Çevre Bakanı, Orman Bakanı, İçişleri Bakanı bu insanlara zulmetmeyin lütfen. Ramazan günü günahtır. Allah’tanan korkun. Kadınlara biber gazı sıkmak ne demek” diye konuştu. Başka bir köylü ise, ” Duyun artık bizim sesimizi” diyerek tepki gösterdi.

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