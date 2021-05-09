İktidar, Mehmet Cengiz’in rantı için anneleri harcadı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Anneler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türk milletini esaretten kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizin eşleri ve annelerinin önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

ANNELERİN YÜZÜ GÜLMÜYOR

İnsan hakları ihlallerinin arttığı, adalet duygusunun zayıfladığı, eşitlik ilkesinin kağıt üzerinde kaldığı, hak ve özgürlüklere yönelik müdahalelerin arttığı, sosyal devlet anlayışının rafa kalktığı Türkiye'de, Anneler Günü'nün buruk kutlandığını belirten Tanal, “3 Y'yi ortadan kaldırma vaadiyle halktan yetki alan ancak gelinen süreçte 3 Y'nin müsebbibi haline gelen AKP iktidarında anneler gün yüzü görmüyor, gözlerinden yaş eksik olmuyor. Anneler işsizlikle, yoksullukla, açlıkla, çaresizlikle cebelleşiyor. Annelerin evinde aşı kaynasın, çocukları yatağa aç girmesin diye mücadele ediyoruz” dedi.

RANTI İÇİN ANNELER HARCANDI!

Cengiz İnşaat'ın Rize'nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi’ndeki taş ocağı projesine karşı cesurca direnen kadınların iktidar tarafından hedef alındığını belirten Tanal, şunları söyledi:

İkizdere'de doğa nöbetindeyken cesur ve çalışkan Karadeniz kadınlarının direnişine bizzat şahit olduk. Doğaya, yaşam alanlarına sahip çıkan kadınların direnişini kırmak için bir tabur asker gönderdiler. Kadınlarla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirdiler. Mücadeleden vazgeçmeyen kadınları copladılar, biber gazı sıktılar. O cesur anneler yerlerde sürüklendi. Yaralanan, fenalaşan bir annemizi ambulansa kadar biz götürdük. İkizdere'de iktidar gücü kullanılarak, anneleri yıldırmak için her yola başvuruldu. İkizdere'de şunu gördük: AK Parti iktidarı, Mehmet Cengiz'in rantı için anneleri harcadı. Yıllar geçse de bu unutulmayacak. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi Anneler Günü mesajı paylaşıyorlar!