İmamoğlu ile bakanlık yetkilisi arasında gerilim: Böyle kibirli belediye başkanı görmedim

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantısında gerilim çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zam kararlarının alındığı oturumda, uzun yıllar İBB'de görev yaptıktan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü olan Serdar Yücel ile sık sık tartışma yaşadı.

Zam kararlarının oylaması sırasında da Yücel neyin oylandığını anlayamadıklarını söyleyince “Siyasi oyun mu oynuyorsun” diyerek tepki gösterdi. Oylama tamamlanınca İmamoğlu oturuma 10 dakika ara verildiğini açıkladı.

Bu sırada Serdar Yücel İmamoğlu'nun arkasından “17 yıl İBB'de çalıştım böyle kibirli belediye başkanı görmedim” dedi. İmamoğlu da “Arkamdan ne dedin duymadım” diyerek salona geri döndü.

İmamoğlu “Ben seni muhatap almadığım için muhatap mı alınmak istiyorsun? Ben kurumunu muhatap alıyorum” dedi. Yücel de “Ben kurumu temsil ediyorum” karşılığını verdi. Daha sonra İmamoğlu salondan çıktı. Yücel de “Çocuk azarlar gibi konuşuyor. Ben böyle kibirli, böyle kendini beğenmiş belediye başkanı görmedim” diye söylenerek salonu terk etti.