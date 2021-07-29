Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İmamoğlu ile bakanlık yetkilisi arasında gerilim: Böyle kibirli belediye başkanı görmedim

Toplu taşıma ve servis ücretlerine zam kararının alındığı UKOME toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel arasında gerginlik çıktı. Yücel, İmamoğlu’na “17 yıl İBB’de çalıştım böyle kibirli belediye başkanı görmedim” dedi. İmamoğlu da “Seni muhatap almıyorum, kurumunu muhatap alıyorum” dedi.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 18:45, 29/07/2021
HaberlerGündem
İmamoğlu ile bakanlık yetkilisi arasında gerilim: Böyle kibirli belediye başkanı görmedim

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantısında gerilim çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zam kararlarının alındığı oturumda, uzun yıllar İBB'de görev yaptıktan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü olan Serdar Yücel ile sık sık tartışma yaşadı.

Zam kararlarının oylaması sırasında da Yücel neyin oylandığını anlayamadıklarını söyleyince “Siyasi oyun mu oynuyorsun” diyerek tepki gösterdi. Oylama tamamlanınca İmamoğlu oturuma 10 dakika ara verildiğini açıkladı.

Bu sırada Serdar Yücel İmamoğlu'nun arkasından “17 yıl İBB'de çalıştım böyle kibirli belediye başkanı görmedim” dedi. İmamoğlu da “Arkamdan ne dedin duymadım” diyerek salona geri döndü.

İmamoğlu “Ben seni muhatap almadığım için muhatap mı alınmak istiyorsun? Ben kurumunu muhatap alıyorum” dedi. Yücel de “Ben kurumu temsil ediyorum” karşılığını verdi. Daha sonra İmamoğlu salondan çıktı. Yücel de “Çocuk azarlar gibi konuşuyor. Ben böyle kibirli, böyle kendini beğenmiş belediye başkanı görmedim” diye söylenerek salonu terk etti.

İlginizi ÇekebilirUKOME'den İmamoğlu'na bir ret bir kabulUKOME'den İmamoğlu'na bir ret bir kabul
Çocuk Ekrem İmamoğlu Hükümet İBB istanbul zam