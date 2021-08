İmamoğlu’ndan Kırşehir’deki Şehit Aydın Canbolat Parkı’na ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırşehir’in Boztepe ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Hüseyin Takan’a makamında konuk olan İmamoğlu, İBB’nin yapımına katkıda bulunduğu Şehit Aydın Canbolat Parkı’nda vatandaşlarla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kırşehir'in Boztepe ilçesindeki bir parkın yapımına katkı verdi. Parka, 2005'te helikopter kazasında yaşamını yitiren Boztepeli şehit Aydın Canbolat'ın adı verildi.

2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kırşehir'e gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumsal katkı sundukları parkta, Boztepeli vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehit Canbolat'ın acılı ailesine taziyelerini ileten İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Park için düzenlenen etkinlikte sırasıyla; Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ve İmamoğlu birer konuşma gerçekleştirdi.

ŞEHİT CANBOLAT'IN AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Faaliyete geçen parka şehit Canbolat'ın adının verilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

* Şehidimize rahmet diliyorum. Ailemizin, bölgemizin acısını paylaşıyoruz. Şehitlerimiz, hepimizin şehitleri. Onlar sayesinde biz huzurluyuz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ta İstiklal Savaşı, Çanakkale’den bu yana vatan mücadelesi veren şehitlerimizin acısını yaşadık ve üzüldük.

* Benim gönlüm şunu arzu ediyor: Bu memleket hiç acı yaşamasın. Bu memlekette hiçbir yuvaya acı haber düşmesin. İnşallah mutluluk içerisinde, üreterek, geleceğe hep beraber yürüyelim istiyorum.

* Burada çok güzel çocuklarımız, gençlerimiz bize eşlik ediyorlar. Onlar, bizden güzel bir gelecek istiyorlar. Bu güzel geleceğin varlığı ancak barış içinde, huzur içerisinde olursak olur. Birbirini ötekileştirmeden, birbirine ‘Sen o taraftan, ben bu taraftan' diyerek bakmadan bir ülke var etmeliyiz.

“İSTANBUL TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ”

Kırşehir ve Boztepe belediyeleri kadar, Türkiye'deki her belediyenin yanında olduklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Elimizden gelen ne ise, olan her şeyi, her imkanı memleketimizin her köşesinde kullanmak istiyoruz. Biliyoruz ki; İstanbul, Türkiye’nin lokomotifi. Biliyoruz ki; İstanbul iyi şeyler yaparsa, memleketin her yerinde iyi şeyler olur, güzellikler olur.

* O bakımdan sorumluluğumuzu biliyoruz. Gece gündüz çalışacağız. Niye biliyor musunuz? Az önce bana o güzel gözleriyle bakan ablalarıma mahcup olmamak için. Onların o güzel dualarını almak için.