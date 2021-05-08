İşkencedere Vadisi demir kapıyla kapatıldı, köylüler tepki gösterdi

İyidere Lojistik Liman İnşaatı’nda kullanılmak üzere İkizdere İskencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından açılmak istenilen taş ocağına karşı günlerdir mücadele eden köylüler, bu gün iş makinelerinin çalıştığı alanda gidince demir kapıyla karşılaştı.

Taş ocağı için iş makineleri tarafından açılan yolun girişi demir kapıyla kapatılırken, jandarma nöbet tutmaya başladı. Alana girmeleri yasaklanan köylü bir kadın, “her gün yeni bir şey olayla karşılaşıyoruz” dedi.

CHP’Lİ ZEYBEK DESTEK VERDİ

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, bölgeye giderek taş ocağına karşı mücadele eden köylülere destek verdi.

Jandarma eşliğinde alanda inceleme yapan Zeybek, halkın askerle karşı karşıya gelmemesi gerektiğini söyleyerek, “Bizim işimiz bu işi yapanlarla. Esasında bu, hükümetle iş birliği, oligarşik yapıyla bizim işimiz. Sıkıntımız burada zaten. Bu oligarşik yapı sürdüğü sürece, Türkiye'de bunlar devam eder” diye konuştu.

BAKANA “MARJİNAL” TEPKİSİ

Diğer taraftan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün katıldığı canlı yayında, Rize’nin İkizdere ilçesindeki gelişmelere ilişkin açıklama yaparken, bölgede mücadele eden vatandaşlara “70 yıllık taş ocağı, altın araması gibi iddialar kesinlikle doğru değil. Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır” dedi.

Bölge halkı da Bakan Karaismailoğlu’na sosyal medyadan ” Biz marjinal değiliz” diye cevap verdi.

“MARJİNAL NE DEMEK? BİZ BİLMİYRUK”

İkizdere doğup büyüdüğünü söyleyen 66 yaşındaki Ayşe Baş, “Bir şeyler diyorlar. Marjinal ne demek bilmiyorum. Öyle bir şey de yok” derken yanında bulunan akrabası Serpil Baş da marjinalin ne olduğunu bilmediğini söyledi.

İkizdere Dernekler Federasyonu Çevre Komisyonu Üyesi Ali Akyıldız ise, “Her nedense bakanın tahlisiz açıklamasıyla marjinal grup olduk. eni herkes tanır. Hiç bir zaman hiç bir koşulda marjinal grup olmadık ve aramıza da marjinal grup almadık” diye konuştu.

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