İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 128 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Aydın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş gündür. Başvuru için şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

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