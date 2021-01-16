İstanbul’da 40 santimetre kar bekleniyor

Meterololoji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için yoğun kar uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi.

“Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına dönecek.

Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”



TUNCELİ’DE 144 KÖY YOLU KAPANDI

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin sürekli görevde olduğu bildirildi.

Kentte 2 gündür etkili kar yağışı etkili oluyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı. Kar nedeniyle merkeze bağlı 10, ilçelerden Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Hozat'ta 22, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 13 ve Çemişgezek’te 6 olmak üzere toplam 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi'ne bağlı çok sayıda ekip kapanan karayollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışma yapmaya başladı.

Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda yoğun yağış ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı bildirilirken, ekiplerinde görevde olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Erzincan il sınırı ile Tunceli'nin Pülümür İlçe merkezi arasında tır ve kamyon geçişlerine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

İHA-DHA