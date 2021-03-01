İstanbul’da metro seferlerinde aksama

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, &#8220;M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır&#8221; denildi.. . İlginizi Çekebilirİstanbul metrosuna bisiklet parkları kuruluyor. İlginizi Çekebilirİmamoğlu&#039;ndan dört metro hattı müjdesi. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6289241}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-4-6289241');aip2('newsArticle', {"identifier":6289241,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-4-6289241/","headline":"u0130stanbul&#8217;da metro seferlerinde aksama","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Atak\\u00f6y","Atat\\u00fcrk","Atat\\u00fcrk Havaliman\\u0131","Bisiklet","\\u00c7ekmek\\u00f6y","Ekonomi","Esenyurt","istanbul","\\u0130stanbul B\\u00fcy\\u00fck\\u015fehir Belediyesi","metro","\\u00dcsk\\u00fcdar","yenikap\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/01/iecrop/metro_16_9_1614617034-880x495.jpg","author":"Murat ARAR","datePublished":"2021-03-01 19:45:18","dateModified":"2021-03-01 19:47:43","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1681}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-4-6289241/');