İstanbul’da metro seferlerinde aksama

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, “M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

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