İstanbul’da nefes kesen kovalamaca

İstanbul’da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araç içerisindeki iki şüpheli ekiplere silah göstererek kaçmak istedi.

Habip ATAM

Beylikdüzü Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dün denetim noktası kuran polis ekipleri içinde 2 kişi bulunan bir araca “Dur” ihtarında bulundu.

Ancak polise silah gösteren ekipler, önce geri geri gitti. Daha sonra sürücü; el freni kullanarak kendi etrafında döndürdüğü aracın gazına bastı.

Denetim noktasından kaçan şüphelilerin plakası çevredeki ekiplere bildirildi. Motosikletli polisler şüphelilerin peşine düştü.

TERS YOLA GİRDİLER

Polisten kaçan şüpheliler, ters yola girerek ekiplerden kurtulmaya çalıştı. Ancak motosikletli polisler, bir an takipten vazgeçmedi.

Trafikte karşıdan gelen araçlara aldırmadan hızla seyreden şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yere yatırılan şüphelilerin üst araması yapıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerden G.D.'nin 17, Ö.A.'nın ise 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Haklarında “Dur İhtarına Uymama, Görevli Memura Mukavemet” ve 6136 Sayılı Silah Kanuna Muhalefet” işlem yapılan şüphelilerle polis ekiplerinin kovalamaca anları da an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

