Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da PKK operasyonu

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldikleri öğrenildi.

Güncellenme: 07:51, 16/01/2021
Haberler Gündem
İstanbul’da PKK operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile örgütün dağ kadrosunda yer aldıktan sonra İstanbul’a geldikleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KADIKÖY’DE BİR GÖZALTI

Operasyon yapılan adreslerden biri Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katı oldu.

FOTO: İHA

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı belirtilen şüphelinin kaldığı daireye baskın yapıldı. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde aramalar yapıldı. Aramalar sonucu bir dizüstü bilgisayara el konuldu.

OPERASYONDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 8’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(DHA)

İlginizi ÇekebilirMLKP, TKP-ML, DSİH ve PKK'ya operasyonMLKP, TKP-ML, DSİH ve PKK'ya operasyon
bodrum Emniyet istanbul izmir Kadıköy operasyon PKK PYD Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:07:32,