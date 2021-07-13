İYİ Partili Yüksel: Dünya insanlığı aşılanmazsa salgın yıllarca devam edecek

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, parti genel merkezinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Covid-19'un son aylarda birçok ülkede mutasyona uğradığını ve bu mutasyonların hızla yayılmaya başladığına dikkat çekti. Türkiye'de ve diğer ülkelerde aşı karşıtlığının ortaya çıktığını belirten Yüksel, aşı konusuna ilişkin partisinin görüşlerini paylaştı.

“DSÖ AŞI KARŞITLIĞINI 10 ÖNEMLİ TEHLİKEDEN BİRİ OLARAK LİSTELEDİ”

Dünya ülkelerinde yüzde 5-10 oranında aşı karşıtı gruplar olduğunu söyleyen Yüksel, “Bu grupların propagandaları toplumun bazı kesimlerinde aşı tereddüdüne yol açmakta ve özellikle çocukluk çağı aşılarının aksamasına ve bazı ülkelerde görüldüğü gibi ölümcül çocukluk çağı hastalıklarında patlamalara yol açmaktadır. Son yıllarda aşı karşıtlığı dünya genelinde kızamık vakalarının yüzde 30 artışına sebep olmuştur. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşı karşıtı hareket ve grupları 2019 yılında dünya sağlığını tehdit eden 10 önemli tehlikeden biri olarak listelemiştir” şeklinde konuştu.

“AŞI KARŞITI ORANI YÜZDE 20-25'LERE ULAŞTI”

Covid-19 aşısına ilişkin bazı ülkelerde aşı karşıtlarının ortaya çıktığını belirten Yüksel, gelişmiş Batı ülkelerinde ve Türkiye'de aşı karşıtı ya da tereddüdü olanların oranının yüzde 20-25'lere ulaştığına dikkat çekti. Yüksel, “Covid 19 pandemisinde dünyada resmi rakamlara göre 3 milyon insanın öldüğü, gayri resmi rakamlara göre bu sayının çok daha yüksek olduğu göz önüne alınırsa aşılamanın ne kadar elzem olduğu ve aşılama olmadan pandeminin ortadan kaldırılamayacağı gayet açık olarak görülmüştür. Bugüne kadar milyar dozun üzerinde uygulanan mevcut Covid-19 aşılarının ciddi bir yan etkisi gösterilememiştir. Özellikle vurgulamak istiyoruz ki Covid-19 aşıları kesinlikle kısırlığa yol açmıyor ve iddia edildiğinin aksine bu aşıların insan DNA'sı üzerinde de olumsuz bir etkisi yoktur” açıklamasında bulundu.

“HERKESİN AŞILANMASI GEREKMEKTEDİR”

Covid-19'un sık sık mutasyona uğradığını ve bu mutasyonlar sonucu virüsün bulaşıcılık oranı ile yayılma hızının arttığını vurgulayan Yüksel, “Mutant virüslerin özellikle aşılanmamış ve bağışıklığı düşük insanlarda geliştiği ve hızla yayıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle pandeminin dünya genelinde kontrol altına alınabilmesi için herkesin aşılanması ve 2 doz aşı olanların da mutlaka bağışıklığı perçinleyici üçüncü hatırlatma dozunu yaptırmaları gerekmektedir. Covid-19 pandemisi ülkesel değil küresel bir problem olup bütün dünya insanlığının aşılanması elzemdir. Aksi takdirde bu öldürücü hastalık yıllarca devam edecektir” dedi.

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