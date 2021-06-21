İYİ Partililer 700 dükkanın yıkılacağı projeye tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu ve beraberindeki heyet Bitlis’i ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay makamında ziyaret eden heyet, daha sonra çarşı merkezinde yürütülen ”Dere Islahı Projesi” kapsamında iş yeri yıkılacak esnaf ile buluştu.

İYİ Parti heyeti, esnaf ziyaretinin ardından Ulu Camii önünde basın açıklaması düzenledi. İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş, esnafın sorunlarını dinlemek için parti heyetinin Bitlis’te geldiğini söyledi.

”DERE ISLAHI BAHANESİ İLE 700 DÜKKAN YIKILACAK”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ise Bitlis’teki esnafın Ankara’da sesi olmak istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

*Bitlisli esnafın haklı davasının yanında durmak için geldik. İstiyoruz ki Bitlis daha fazla fakirleşmesin, daha fazla göç vermesi, Bitlis ranta kurban gitmesin. Bitlis Türkiye’nin en fazla göç veren kenti. Bitlis, Türkiye milli gelirinin ortalamasının yüzde 40’nın altında.

*Kadim bir şehir, çok eski bir şehir olmasına rağmen Bitlis’in kaynakları maalesef harekette geçirilemiyor. Hiçbirimiz burada yapılacak yatırıma karşı olmayız. Biz de burada refah istiyoruz, biz de burada zenginlik istiyoruz. Dere ıslahı bahanesi altında burada 700 tane dükkanı yıkacaksanız, insanları işsiz güçsüz bırakacaksanız, biz buna evet diyemeyiz.

”BİTLİSLİ HUKUKA, DEVLETE BAĞLIDIR AMA DEVLET ZULÜM ETMEZ”

Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ise ‘Dere Islah Porjesini’ eleştirerek, “Kimseyle tartışmadan, görüş almadan, keyfi uygulamalarla derenin üstünü açacağız diye, derenin üstünü ıslah edeceğiz diye halkımızın, vatandaşımızın ekmek parasının kazandığı, binlerce insanın geçim kapısını dükkanlarını yıkacaklar. Bitlisli hukuka bağlıdır, devletine sonuna kadar bağlıdır. Ama devlet zulmetmez, tehdit etmez, sosyal devlet halkına sahip çıkan bir devlettir. Devleti yaşat ki insan yaşasın ama insanı yaşat ki devlet de mutlu olsun, insanlarımız mutlu olsun” diye konuştu.

BAŞKAN TEZCAN: CUMHURBAŞKANINI YANILTMIŞLAR

Basın açıklamasının ardından İYİ Parti heyeti, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Davut Tezcan’ı ziyaret etti.

Ziyarette uygulanacak projede esnafın yaşayacağı sıkıntıları dilen getiren BTSO Başkanı Tezcan, Cumhurbaşkanının yanlış bilgilendirildiğini belirtti.

Başkan Tezcan, “Sayın Cumhurbaşkanını yanıltmışlar. Eğer Cumhurbaşkanını yanıltmasaydılar, Cumhurbaşkanın kararı içinde yıkılacak yerlerden biri Ulu Cami, Hacı Behiye Cami, Kazım Paşa Okulu, tarihi Buğday Pazarı, Paşa Hamamı. Cumhurbaşkanının bu krokinin altına bilerek imza attığına inanmıyorum. Onu da rant için kandırmışlar, ona yanlış bilgi vermişler” dedi.