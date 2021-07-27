Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de 4.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre derinliği 16 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 13:21, 27/07/2021
HaberlerGündem
İzmir’de 4.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

AFAD verilerine göre saat 13:02'de Karaburun açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Ege denizi gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İlginizi ÇekebilirAkdeniz, Ege ve Osmaniye'de deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremlerAkdeniz, Ege ve Osmaniye'de deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler