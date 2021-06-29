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Kabus yeniden başladı! Ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene kabusu da yeniden başladı. Sivas’ta kene temasında bulunan 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden (KKKA) ölenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Güncellenme: 17:41, 29/06/2021
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Kabus yeniden başladı! Ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Sivas’ta 27 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine kene teması vakası ile başvuran F.A daha sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konularak aynı hastanede Anastezi Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı.

Tedavi süreci devam eden N.K yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.A'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nden (KKKA) ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

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