Kahraman ormancının son görüntüleri yayınladı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında arazözde hayatını kaybeden 2 orman işçisinden 53 yaşındaki Yaşar Cinbaş'ın son görüntüleri Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınladı.
Orman Genel Müdürlüğü yayınladığı görüntüyle birlikte “Yangın söndürme çalışmalarında şehit olan kahramanımız Yaşar Cinbaş’ın alevlerle mücadele ederken son görüntüleri…Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar” mesajını paylaştı.