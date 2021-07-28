Kapalıçarşı’da tarihi eser kaçakçısına baskın

Operasyon, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Türkiye’deki tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasına, ya da yasa dışı olarak satılmasına karşı mücadele eden ve aralarında arkeolog polislerin de yer aldığı ekipler, yaptıkları çalışmalarda bir şüpheliyi tespit etti. Fatih Kapalıçarşı’da bulunan şüpheli, düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alındı.

3 BİN 248 ESER

Yapılan aramalarda, Tarih Öncesi Geç Neolotik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Türk Beylikleri ve Osmanlı dönemlerine ait bin 148 sikke ve 2 bin 100 farklı obje ele geçirildi. Yapılan aramalarda bulunan 3 bin 248 eser arasında, insan biçimli ve mitolojik varlıkların stilize edildiği bronz heykelcikler dikkat çekti. Ayrıca, farklı dönemlere ait takı, dini obje, mızrak uçları ve mühürlerin de tarihi değerlerinin yüksek olduğu belirtildi.

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği belirtilirken, gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.