Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kapalıçarşı’da tarihi eser kaçakçısına baskın

İstanbul Kapalıçarşı'da tarihi eser kaçakçılığı yapmaya çalışan bir kişi polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Baskında, tarih öncesi dönemlerden Roma'ya; Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar farklı dönemlere ait 3 bin 248 eser ele geçirdi.

Habip ATAM
Güncellenme: 12:32, 28/07/2021
HaberlerGündem

Operasyon, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Türkiye’deki tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasına, ya da yasa dışı olarak satılmasına karşı mücadele eden ve aralarında arkeolog polislerin de yer aldığı ekipler, yaptıkları çalışmalarda bir şüpheliyi tespit etti. Fatih Kapalıçarşı’da bulunan şüpheli, düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alındı.

3 BİN 248 ESER

Yapılan aramalarda, Tarih Öncesi Geç Neolotik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Türk Beylikleri ve Osmanlı dönemlerine ait bin 148 sikke ve 2 bin 100 farklı obje ele geçirildi. Yapılan aramalarda bulunan 3 bin 248 eser arasında, insan biçimli ve mitolojik varlıkların stilize edildiği bronz heykelcikler dikkat çekti. Ayrıca, farklı dönemlere ait takı, dini obje, mızrak uçları ve mühürlerin de tarihi değerlerinin yüksek olduğu belirtildi.

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği belirtilirken, gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilirİçinde yüzlerce tarihi eser bulunuyor, yılda 15 bin kişi ziyaret ediyorİçinde yüzlerce tarihi eser bulunuyor, yılda 15 bin kişi ziyaret ediyor
arkeolog Arkeoloji emekli istanbul operasyon Polis Roma Türkiye Yozgat
Yayınlanma Tarihi:12:27,