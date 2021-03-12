Kılıçdaroğlu muhtarlara seslendi: Sizden oy istemeye gelmedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir ve Manisa Milletvekilleri, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, il başkanları ve partililer katıldı.

HACİZ VE BOŞANMA EVRAKLARI ÇOK FAZLA GELİYOR

Toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarları dinledi.

Pandemi döneminde yaşadıklarını anlatan kadın muhtar Nilüfer Özkan, siyasi olmadıkları ve vatandaşın derdini dinlediklerini söyledi.

Bu dönemde işsizliğin ve mahallelerinde yardım talebinde bulunan kişi sayısının arttığını kaydeden mahalle muhtarı Özkan, “İktidar belediyelerinden ve kamu kuruluşlarından yardım alamadık. Oysaki İzmir, İstanbul, Ankara belediyelerinin yardımları rol model olabilirdi. Muhtarlıklara haciz ve boşanma evrakları çok fazla geliyor. Biz bunları görüyoruz” dedi.

Bir diğer mahalle muhtarı Zuhal Güneş, kadın cinayetlerinin çok fazla arttığını ve her mahallede kadın dayanışma merkezi kurulması gerektiğini söyledi. Siyasi partilerin kadın politikaları konusunda daha duyarlı olması gerektiğini kaydeden muhtar Zuhal Güneş, “304 kadın arkadaşımız öldürüldü. Özellikle pandemi sürecinde çocuklar ailedeki şiddetin içinde büyüyor. Bunun için biran önce önlem alınmalı” diye konuştu.

Bir diğer mahalle muhtarı ise köy mallarının tamamının büyükşehir yasasıyla ellerinden alındığını anlattı. Ellerinde sadece mühür kaldığını ifade eden muhtarlar, köy mallarının yeniden köy tüzel kişiliğine verilmesini istedi.

“MEMLEKETTE DEMOKRASİ İFLAS ETMEK ÜZERE”

Muhtarları dinledikten sonra konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirterek, muhtarlık kurumunun zayıf olması halinde demokrasinin de zayıf olacağını ifade etti.

Muhtarlar için temel bir kanuna ihtiyaç olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

* Her siyasi görüşe gidip oy verebilirsiniz. Buna saygımız var. Ama ortak ses çıkarmak ve bulunduğunuz mahalledeki sorunların çözümü birliktelikten geçiyor. Seçimler olur gideriz, kabine gireriz. Oy pusulasının altına mührünüzü basarsınız. Muhtarlar için de birleşik oy pusulası olmalı.

* Siyaset kurumu muhtarlığa değer vermiyor. Sizler birleşik oy pusulasını getirmezsen sana oy vermem demeniz lazım. Birleşik oy pusulası siyaset kurumunun size duyduğu saygının gereğidir. Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerini 3 danışmanı var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi olsa ne olur. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi atanırsa mesele bitiyor. Bu söylediklerim hayal değil, olması gerekiyor.

* Muhtarlıkların üstünde duruyor ve önem veriyorum. Çünkü memlekette demokrasi iflas etmek üzere. İnsanlar korkudan düşüncelerini söyleyemiyor. Toplantıya gidersem başıma bir şey gelir mi diye düşünüyor.

* Demokrasi güçlenirse bu sorunlar aşılır, muhtarlıkların güçlenmesi lazım. Siz güçlenirseniz demokrasi güçlenmiş oluyor. Köy tüzel kişiliklerinin malları büyükşehir olunca ellerinden alındı ve başkasına verdiler.

* Sizin elinizden o malları alırken size sordular mı? Bir gece bir kanun çıktı, tüm mallar devredildi. Elinizden malı alanlara oy verirseniz itiraz edemezsiniz.

*O malı alanlara oy vermeyeceğim diyorsanız o hakkı talep ederseniz. Köy tüzel kişiliklerinin yeniden oluşması lazım, el konulan malların iade edilmesi lazım.

“SİZDEN OY İSTEMEYE GELMEDİM”

Eski maliyeci olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlıklara bütçe verilmesini gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun muhtarlıklara bütçe açıklaması muhtarlardan alkış aldı.

Muhtarların kendi hakları için de mücadele etmesi gerektiğini Kemal Kılıçdaroğlu muhtarlardan oy istemeye gelmediğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

* Muhtarlıklara demokrasinin temel taşı diyoruz ama kanun kamu kurumu saymıyor. Muhtarların ödeneği izne ayrılınca kesiliyor. Belediye başkanı, milletvekili izne ayrılınca kesiliyor mu, hayır. Neden itiraz etmiyorsunuz? Türkiye Muhtarlar Birliği oluşsa bunu politik söylem haline getirirsiniz.

* Ben sizden o istemeye gelmedim, bunu unutun. Sizden isteğim kendi hakkınıza sahip çıkın, o hakkı size teslim etmeyenlerle mücadele edin. Ben sizin sözcülüğünüzü yapıyorum. Sizin haklarınızı size teslim etmiyorlarsa bu yanlıştır. Tüm olaylara inanç, yaşam tarzı üzerinden değil sosyal kimlik üzerinden bakıyorum.

* Yaşam tarzı, etnik kimlik üzerinden veya inanç üzerinden siyaset yapanların memlekete faydası yoktur. Toplumu böler, toplumu ayrıştırır. Kimlik üzerinden siyaset yapılmaz.

* Siyaseti böyle yaparsak kavgayı bitiririz. Siyasetin görevi sorun çözmektir, sorun yaratmak değildir. Siyaset sorun çözemiyor yeni sorunlar yaratıyorsa o siyaset başarılı bir siyaset değildir.”

*Konuşmasının sonunda muhtarların ödeneklerine de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, ülkede yoksulluğunu arttığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “ Yüzyılın Türkiye'sinde kadınlar pazar artıklarından bir şeyler toplamaması lazım. Siyaset kurumu için büyük bir ayıptır. İşin kaynağı demokrasiden geçiyor” dedi.