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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın müzik sınırlamasıyla ilgili sözlerine tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın?" dedi.

Güncellenme: 20:13, 21/06/2021
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın müzik sınırlamasıyla ilgili sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren kabine toplantısının ardından corona virüsü kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları duyurdu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada “Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* Beyefendi müzik yasağını gece 24'e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş.

* Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver.

* Trollerine mangalda kül bıraktırmıyorsun sosyal medyada ama konu seçime gelince, yerinde yeller esiyor.

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CHP Corona Cumhurbaşkanı Haber Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Yayınlanma Tarihi:20:11,