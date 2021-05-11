Lale Karabıyık: 1 milyon 117 bin öğretmenin yaklaşık yüzde 20’si aşılanabildi

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yüz yüze eğitime geri dönülmesi planlanan 17 Mayıs'a birkaç gün kala halen ilerleme kaydetmeyen öğretmenlerin aşılanması sürecini gündeme getiren açıklama yaptı.

“YAKLAŞIK YÜZDE 20’Sİ AŞIYA ERİŞEBİLDİ”

24 Şubat’ta corona virüsü aşısı olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un aynı günlerde öğretmenlerin aşılanmasına dair takvimi de açıkladığını hatırlatan Lale Karabıyık, “Buna rağmen, bugüne kadar 1 milyon 117 bin öğretmenin sadece yaklaşık yüzde 20'si aşıya erişebildi. Üstelik 2.dozu tamamlanan öğretmen sayısının kaç olduğu bilinmiyor. Öğretmenlerin aşılanması Şubat ayından bugüne tamamlanamamışken, önce 1,5 milyon doz Biontech aşısının öğretmenlere uygulanacağı söylendi; Bakan Selçuk ise Ramazan ayında 425 bin öğretmenimize daha randevu açıldığını “müjdeledi” ancak bu sözün ne kadar tutulduğunu da bilmiyoruz” dedi.

“ÇEKİNCELERİMİZ NE YAZIK Kİ DOĞRU ÇIKTI!”

CHP'li Karabıyık, “Bakan Ziya Selçuk aşılama süreci sayesinde yüz yüze eğitimde bir tehlike olmadığını, okulların da aldıkları önlemler ile yüz yüze eğitime “zaten hazır” olduğunu söylese de, gelinen noktada aşılama süreci öğretmenler için ilerlemedi; herkes için en güvenli çatı olması gereken okullar salgın yayılımında büyük risk merkezi oldu. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ısrarı sonucu okullarda yüz yüze yapılan sınavlar nedeniyle öğrenci ve öğretmenler arasındaki corona virüsü vakaları artış gösterdi. Aşılanmaksızın yüz yüze yapılan sınav ve dersler ile ilgili çekincelerimiz ne yazık ki doğru çıktı” açıklamasında bulundu.

“BİR BİLİNMEZLİK OLARAK DEVAM EDİYOR”

17 Mayıs'tan sonra okulların nasıl devam edeceği ile ilgili net bir açıklamanın henüz yapılmadığını kaydeden Lale Karabıyık, şöyle konuştu;

“Öğretmen aşıları da bir bilinmezlik olarak devam ediyor. Kaç öğretmenin aşılandığı, yüz yüze eğitime geçildiğinden bu yana kaç öğretmen ve öğrencinin corona virüse yakalandığı soruları yuvarlak cevaplar ile geçiştirilmeye devam ediyor. Yüz yüze eğitimin başladığı dönemde öğretmenler e-nabız sisteminde hala ‘öncelikli grupta değilsiniz’ uyarısını görüyordu. Öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitim ve sınavlarla riske atıldı.

Bu dönemde corona virüsüne yakalanan öğretmenler, “Önlemler ciddiyetsiz. Salgında yalnız bırakıldık, düzenli test ve aşı istiyoruz” çığlıklarını Bakanlığa duyurmaya çalışırken, salgında eğitime hiç ara vermeyen, dezenfektan, maske, ateş ölçer gibi salgınla mücadele için hayati olan tıbbi malzemeler üreten meslek liselerinin öğretmenlerine henüz aşı tanımlanmış değil.

Ayrıca, ortaokul, lise, Rehberlik Araştırma Merkezi ve Bilim Sanat Merkezi öğretmenleri aşılama grubu içinde bulunmuyor. 8. ve 12. sınıf öğretmenleri eğitim-öğretim döneminin başından itibaren sınav grubu olduğu için yüz yüze eğitim yaptı. Sadece son kısıtlamada yüz yüze eğitime ara verdiler. Muhtemelen haftaya tekrar yüz yüze eğitime başlayacaklar; ancak onlar için de aşılama başlamadı.

Halk Eğitim Merkezleri de salgın döneminde açık olmasına rağmen oradaki öğretmenler de aşı listesinde bulunmuyor. Aşılamanın henüz başlamadığı okullarda öğretmenler dışındaki eğitim emekçilerinin aşı takviminde adı dahi geçmedi” sözleriyle, okulların yeniden açılmasına birkaç gün kala hala yüzbinlerce öğretmene aşı tanımlanmadı.”

“EN GÜVENLİ ÇATI OLAN OKULLARIMIZ SALGININ YAYILIM ARACINA DÖNÜŞMEMELİDİR”

Yüz yüze eğitim başlasa da corona virüsü korkusu nedeniyle çoğu velinin çocuklarını okula göndermediğine dikkat çeken Lale Karabıyık, “Velilerin bu kaygısı, okullara numunelik dağıtılmış dezenfektanları tükendiği için azalan dezenfektan şişelerini sulandırarak idare etmeye çalıştıklarını söyleyen kimi kurum yöneticilerinin açıklamaları ile haklı çıktı. Öğretmenlerin aşılaması bir türlü ilerleme kaydetmezken, yüz yüze eğitimin devam ettiği dönemde corona virüsü nedeniyle neredeyse her gün bir öğretmenin hayatını kaybettiğini, binlerce öğretmen ve öğrencinin ise pozitif ya da temaslı olduğu haberlerini aldık. Okulların yeniden açılmasına sayılı gün kalmışken okullarda hayati önemi olan tedbirlerin vakit kaybetmeden tamamlanması, öğretmenlerin de iki doz aşıları tamamlanmadan riske atılmaması gerekmektedir. Tüm eğitim emekçileri vakit kaybetmeden aşılanmalı, en güvenli çatı olan okullarımız salgının yayılım aracına dönüşmemelidir” ifadelerini kullandı.

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