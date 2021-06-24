Mahkeme ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ pankartına verilen cezayı kaldırdı

Denizli'de CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum ve yönetim kurulu üyeleri partinin Çaybaşı caddesindeki hizmet binasının balkonuna “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı astı. Denizli Emniyet Müdürlüğü akşam saatlerinde partinin kapalı olması nedeniyle pankartı vinç ila kaldırttı ardından ilçe başkanı hakkında idari para cezası uyguladı. Bu kapsamda Horzum'a 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanılarak 427 lira idari para cezası uygulandı.

MAHKEMEYE TAŞIDI, KAZANDI

Horzum cezaya itiraz ederek Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu, idari yaptırımın kaldırılması istedi. Denizli Emniyet Müdürlüğü mahkeme ile yazışmasında uygulamanın arkasında durdu usul ve yasaya uygun olduğunu ifade ederek başvurunun reddine karar verilmesini istedi.

Hakim Elif Çavdar Yalçın kanunun tutanakla ilgili 25'nci maddesine atıfta bulunarak ceza tutanağında karar tarihinin eksik olduğunu, bu nedenle yaptırım kararının hukuka aykırı uygulandığına ve para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

BÜTÜN KİRLİLİKLERİ ORTAYA SAÇILMIŞKEN SORU SORMAYALIM İSTİYORLAR

İdari yaptırım kararının hukuka, adalete ve demokrasiye uygun olmadığını söyleyen Horzum, “Eleştirme hakkımızı, soru sorma hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Demokrasilerde idareciler şeffaf, hesap verebilir olmalıdır. Çünkü onlar halkımızın emanetçileridir ve asıl olan halktır. Halkın da her türlü soru sorma, bilgi edinme hakkı vardır. İktidarın bütün kirlilikleri ortaya saçılmışken bunu bütün dünya konuşuyorken Türk Milletinden gerçekleri gizleme kendilerini aklama peşindeler. Hiç olmadığı kadar karanlık bir dönemden geçiyoruz. Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, ne kadar üstünü örtmeye gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar milletimizin gerçekleri öğrenmesi için sorular soracağız, her yerde kirliliklerini ifşa edeceğiz. Keşke güzel şeyler de yapsalardı da onları konuşuyor olsaydık. Türk Milleti sorar, sorgular. Bunun önüne geçemezler” ifadelerini kullandı.

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