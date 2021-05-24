Mahkemeden emsal karar: ‘128 milyar nerede?’ afişine el koyma kararı kaldırıldı

CHP Edirne il Başkanlığı'nın astığı ve savcılık kararıyla 13 Nisan'da kaldırılan “128 milyar dolar nerede?” afişi hakkında 1.Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itiraz kabul edilerek, bilboardlar ve il binasındaki afişe el koyma kararı kaldırıldı.

“VERİLEN KARAR TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Konuyla ilgili iki ayrı mahkemenin devam ettiğini belirten CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, “İki ayrı mahkememiz var. Birincisi bilboardlar ve parti binasına asılan ‘128 milyar dolar nerede?’ afişleri ile ilgiliydi. 1.Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığımız itiraz kabul edilerek, afişlere el koyma kararı mahkeme tarafından kaldırılmış oldu. Verilen karar Türkiye’de bir ilk oldu. İkincisi de valiliğin kararıyla toplatılan afişlerimiz var. Pandemi kısıtlamasında afiş asmak yasak olduğu gerekçesiyle kabahatler kanunundan 400-500 TL para cezası kesildi. Ona da itirazda bulunduk” dedi.

“TEKRAR ASMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Kazandıkları davanın Türkiye’de bir ilk olduğunu dile getiren Fevzi Pekcanlı şöyle konuştu; “Hukukçularımız konuyu takip ediyor. Mahkeme tebligatı emniyete bildirildi mi henüz bilmiyoruz. Biz ilk bilboardlar ve parti binasına asılan afişlerimizi geri alacağız. Talep yazımızı ve mahkeme kararını Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne iletip afişlerimizi geri isteyeceğiz. ‘128 milyar nerede?’ afişlerini tekrar aynı yerlere asma niyetimiz var. Mücadelemize aynı şekilde devam edeceğiz”

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